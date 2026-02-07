Враг ищет в Украине одноразовых дураков, которые запишут на себя чужие Старлинки, - 'Флэш'

Тех, кто зарегистрирует на себя "Старлинк" россиян, будет очень просто найти, говорят специалисты.

Россияне пытаются вернуть в работу имеющиеся у них терминалы Starlink, внеся их в украинский "белый список". Но все эти способы Украина просчитала заранее. Об этом в своем Telegram пишет специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Конечно же, противник ищет варианты активации Старлинк. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам. Все их идеи банальны. Отправить кого-то в ЦНАП за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Старлинк с дрона-трофея и т.д. Не переживайте, все варианты мы изначально понимали и продумывали как риски, так и противодействия", – пишет он.

"Флэш" заверил, что все российские "Старлинки", которые попадут в украинский "белый список", будут заблокированы. Также он предупредил, что украинцев, которые попытаются подзаработать, помогая врагу в легализации этих терминалов, "ждет тюремное заключение, и не маленькое".

"Это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление. Поэтому, мой совет предателям: даже не пытайтесь попробовать", – добавил Бескрестнов.

Украинский околовоенный телеграм-канал DroneBomber тоже предостерегает украинцев от регистрации на себя российских терминалов Starlink. Ведь найти предателя в этом случае будет крайне легко.

"Этот Старлинк завтра поставят на ударный БПЛА или разведывательное "крыло" и запустят по нашим городам или позициям. И если этот борт где-то по дороге срежет наш РЭБ или собьет зенитный дрон – вам конец. Причастность устанавливается за 15 минут. Вы будете светиться в базе ЦНАП как новогодняя елка. Даже не надейтесь, что если дрон разобьется, то вас не найдут. На огромной матрице Старлинка (даже версии Mini) есть множество дублирующих микросхем. Достаточно выжить только одной маленькой детали, чтобы специалисты считали серийный номер", – объясняет канал.

Россияне без "Старлинков"

Как писал УНИАН, по оценкам экспертов, за время войны в РФ контрабандным путем было завезено более 50 тыс. терминалов Starlink из других стран, преимущественно из Средней Азии. Поскольку в самой России связь Starlink не работает, все они были предназначены именно для использования в войне против Украины.

По словам Сергея "Флэша" Бескрестнова, после потери доступа к спутниковому интернету Starlink россияне попытаются наладить связь другими способами, в частности путем создания Wi-Fi-мостов с использованием LTE-технологии (4G), а также через собственные спутники "Ямал" и "Экспресс". Однако эти альтернативы существенно уступают "Старлинку".

