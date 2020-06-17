Боевики на Донбассе применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил боевое травмирование.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утреннем возведении пресс-службы ООС.

Читайте такжеУкраина сегодня является одной из наиболее заминированных стран мира - нардеп

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" вблизи Новозвановки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 122-го калибра. Свою артиллерию оккупанты разместили на западной окраине Алмазного, неподалеку от жилых кварталов мирных жителей.

Возле Крымского российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 мм и вооружения БМП. Возле Новоалександровки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Ореховым – автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" по защитникам Авдеевки вооруженные формирования РФ два раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинских защитников Марьинки враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Пищевика захватчик применил минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевое травмирование.

По данным разведки, 16 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram