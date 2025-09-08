Через принудительную паспортизацию оккупанты усиливают влияние на украинцев в оккупации.

Российские захватчики на украинских временно оккупированных территориях могут начать депортацию тех украинцев, которые отказываются получить российский паспорт. Об этом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил в эфире марафона "Единые новости".

Федоров напомнил, что в марте 2025 года российский диктатор Владимир Путин издал "указ", согласно которому, все те, кто не получили российский паспорт, приобретают статус "нелегалов" и подлежат выселению с оккупированных украинских территорий.

"Таким образом, он четко сказал: или до конца сентября 2025 года все сдают свои биометрические данные и подают заявления на российские паспорта, или должны уехать, потому что будут считаться нелегалами на временно оккупированной территории", - отметил Федоров.

При этом, председатель ОВА отметил, что практика принудительной паспортизации проводится российскими захватчиками достаточно давно. Медицинские услуги без российского паспорта получить невозможно. Зарегистрироваться и передвигаться на транспорте тоже невозможно, как и получение водительских удостоверений. Но, один из самых болезненных вопросов касается недвижимости. Федоров добавил:

"Квартиры, дома переоформить без российского паспорта невозможно".

В то же время, украинские старые документы враг отбирает в рамках так называемой "национализации".

"Принудительная паспортизация, это тот механизм, который враг использует для того, чтобы все больше получить влияние, а людям получить зависимость от оккупационной власти, и чтобы больше еще контролировать наших жителей на временно оккупированной территории", - отметил Федоров.

Как сообщал УНИАН, ранее Федоров отмечал, что получение российского паспорта на оккупированных территориях является способом выживания для украинцев. Оккупанты наштамповали российские паспорта для всех жителей украинских временно оккупированных территорий.

Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец советовал украинцам брать российские паспорта с целью сохранения жизни в условиях оккупации, или для получения возможности выезда с оккупированных территорий.

