Аварийно-спасательные работы продолжаются.

После обстрела центральной части Харькова сегодня утром пострадали по меньшей мере 13 человек.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела.

"В настоящее время 10 человек спасены из-под завалов. Предварительно 4 погибших, 9 травмированы. На месте работает 21 единица техники ГСЧС и 90 чел. личного состава", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, центр Харькова сегодня снова оказался под обстрелами. Взрыв прогремел в 1,5 километрах от Майдана Свободы, который был обстрелян днем ранее.

В результате обстрела загорелся корпус университета им. Каразина на улице Мироносицкой, что расположен рядом со зданием СБУ. Также горела часть соседнего здания, где расположено Главное управление Нацполиции.

Обстрелы Харькова российскими войсками: что известно

Утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был осуществлен ракетный обстрел. По предварительной информации, ранены около 20 человек. Почти уничтожено здание ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что атака произошла из Белгорода - российкого города, расположенного в 40 км от российско-украинской границы и в 70 км от Харькова.

Глава государства подчеркнул, что это не только военное преступление, но и террористический акт.

"Этот удар по Харькову является военным преступлением, государственным терроризмом Российской Федерации. После такого Россия - это государство-террорист. Очевидно, должно быть официально", - сказал Зеленский.

Он призвал международное сообщество немедленно и действенно отреагировать на действия РФ и признать ее действия государственным терроризмом.

Также в ночь с 1 на 2 марта Россия нанесла воздушный удар по казармам летного училища.

Кроме этого, не первые сутки продолжаются обстрелы жилых районов Харькова.

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