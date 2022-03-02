На месте работают спасатели.

Утром в среду, 2 марта, центральная часть Харькова снова оказалась под обстрелами.

Как свидетельствуют видео очевидцев, в Харькове взрыв прогремел в самом центре - в 1,5 километрах от майдана Свободы, который был обстрелян днем ранее.

В результате обстрела загорелся корпус университета им. Каразина на улице Мироносицкой, расположенный рядом со зданием СБУ. Также горит часть соседнего здания, где расположено Главное управление Нацполіції.

По информации ГСЧС, огонь перекинулся и на жилые дома, существует угроза распространения пожара.

Число пострадавших и разрушений уточняется. По предварительной информации ГСЧС, пострадали 3 человека. На месте трудятся около 100 спасателей.

Ранее сегодня в Службе безопасности Украины сообщили, что в Харькове высадился российский десант, украинские воины вступили с ним в бой.

Обстрелы Харькова российскими войсками: что известно

Утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был осуществлен ракетный обстрел. По предварительной информации, ранены около 20 человек. Почти уничтожено здание ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что атака произошла из Белгорода - русского города, расположенного в 40 км от российско-украинской границы и в 70 км от Харькова.

Глава государства подчеркнул, что это не только военное преступление, но и террористический акт.

"Этот удар по Харькову является военным преступлением, государственным терроризмом Российской Федерации. После такого Россия - это государство-террорист. Очевидно, должно быть официально", - сказал Зеленский.

Он призвал международное сообщество немедленно отреагировать на действия РФ и признать ее действия государственным терроризмом.

Также в ночь с 1 на 2 марта Россия нанесла воздушный удар по казармам летного училища.

Кроме этого, не первые сутки продолжаются обстрелы жилых районов Харькова.

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