Эта атака - террор против города, террор против Харькова, террор против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об атаке на майдан свободы в Харькове, в результате которой пострадали около 20 человек и было уничтожено несколько зданий.

"Харьков. Удар крылатой ракеты в самую большую площадь Европы. Площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы. Вот такое утро народа Украины", - сказал Зеленский в утреннем видеообращении.

Он сообщил, что атака произошла из Белгорода - российского города, расположенного в 40 км от российско-украинской границы и в 70 км от Харькова.

"Украинский Харьков и российский Белгород всегда были близкими городами. Во многих смыслах. Даже граница между ними была условная, только на картах. Но точная не в душе. Теперь все изменилось. После крылатой ракеты, которой ударили по Харькову из Белгорода. Ракета, которая попала в площадь Свободы - лицо нашего Харькова", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что это не только военное преступление, но и террористический акт.

"Это террор против города, террор против Харькова, террор против Украины. На площади не было военной цели. Как в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии. Ракета в центральную площадь - это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит, никто не забудет. Этот удар по Харькову является военным преступлением, государственным терроризмом Российской Федерации. После такого Россия - это государство-террорист. Очевидно, должно быть официально", - резюмировал он.

Зеленский призвал международное сообщество немедленно и действенно отреагировать на действия РФ и признать ее действия государственным терроризмом.

Напомним, утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был осуществлен ракетный обстрел. По предварительной информации, ранены около 20 человек. Почти уничтожено здание ОГА.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что цель России на сегодня - массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: