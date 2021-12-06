По словам Недзельского, ВСУ готовы защищать Украину от врага.

Украинская армия готова защищать свою землю от российского агрессора в случае его полномасштабного наступления.

Об этом заявил бывший начальник разведки 92-й бригады, полковник в запасе Петр Недзельский в интервью "Апострофу".

По его словам, ВСУ за годы войны очень изменились, во многом благодаря практическим действиям.

"Например, для хирурга практика - это операция, а для военного - война. Пришла война и показала большой пласт бездарных военных руководителей, ряженых генералов, полковников. Но, в то же время, с приходом войны стало понятно, что в Украине есть настоящие боевые офицеры, которые показали себя реальными военными начальниками. Кроме того, мы научились воевать, а эксперты оценивают украинскую армию как одну из самых опытных и мощных армий Европы. Мы приобрели военный опыт и чем дальше - тем лучше, как говорится, у нас идут дела", - говорит разведчик.

Читайте такжеДо 5 миллионов беженцев и продовольственный кризис: Резников рассказал о судьбе Европы в случае вторжения РФ в Украину

На вопрос, готова ли украинская армия психологически к встрече с врагом, Недзельский ответил утвердительно.

"Я думаю, наши воины готовы воевать и демонстрировать чудеса героизма. Чем больше на фронте гибнет людей, тем злее мы становимся. Мы умеем и можем воевать, и мы накажем россиян, если они сунутся", - добавил он.

Разведчик также сообщил, что ВСУ сейчас хорошо вооружены и материально обеспечены.

"Вот я вам откровенно скажу, когда я был на фронте, то обеспечение было просто прекрасное. Одежда, амуниция, оружие, медицинское обеспечение. Я служил десятилетие в советской армии. И то, что я увидел сейчас в украинской армии меня даже удивило. Я просто завидую белой завистью нашим молодым ребятам, которые приходят в украинскую армию. Питание - превосходное. Обмундирование - великолепное", - рассказал он.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

4 декабря западные разведчики поделились вариантами действий России если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Автор: Юрий Годован