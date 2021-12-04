На первом этапе будет захвачен юг Украины.

Западные разведчики поделились вариантами действий России, если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом пишет BILD.

По словам высокопоставленного источника безопасности, по приказу Путина российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма через сепаратистские территории на востоке и с севера". Это, отмечает издание, как оценка НАТО, так и украинской военной разведки.

Другие инсайдеры в альянсе рассматривают атаку в три этапа, каждая фаза также может быть последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации.

The Washington Post, в свою очередь, опубликовал карту возможного движения российской армии по территории Украины.

Юг

На первом этапе будет захвачен юг Украины, "чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря и от поставок".

Россия использует десантные корабли, которые были уже переброшены из Балтийского моря в регион еще весной, "для перевозки танков и войск из Крыма в окрестности Одессы".

Другой высокопоставленный военный уточнил намерение РФ. Согласно российским сценариям, агрессор предусматривает проведение десантной операции "восточнее Одессы, между Фонтанкой и Коблево". Российская армия продвинется на северо-восток от города, а затем повернет налево и продвинется в Приднестровье". Это окружит Одессу.

В то же время в Херсонской области вдоль Днепра будут проводиться "воздушно-десантные операции", которые заблокируют мосты через самую важную реку страны и, таким образом, прекратят снабжение.

"Из Крыма изначально будет только артиллерийский огонь по сильным украинским позициям. Тогда украинские войска будут связаны здесь и не смогут отбить мосты за ними", – уточняет один из собеседников.

Так же российские воинские части при поддержке Военно-морского флота и авиации будут продвигаться на запад из оккупированного Донбасса, затем разделятся и продвинутся, с одной стороны, в Запорожье, с другой – в сторону Крыма.

Если это удастся, весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин "выстроит коридор" из России к границам НАТО с Румынией.

Параллельно с первой фазой войны авиация Путина и баллистические ракеты ослабят военный потенциал Украины по всей стране.

Если Кремль сочтет, что условия для этого выполнены, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться к крупным городам Днепр и Полтава.

"Прежде всего, они будут окружать города и отключать электричество, газ... через несколько недель россияне смогут провозгласить себя "спасителями мирных жителей", напасть на капитулирующиеся города и "спасать украинское население от голода или смерти", – пояснил один из офицеров.

Читайте такжеПосол Украины раскрыла детали предлагаемого Киевом "пакета" для сдерживания РоссииКиев

Киев – третий этап кремлевской армии. На украинскую столицу Россия будет наступать с севера. Источники издания допускают, что это может произойти и в начале вторжения, "если того потребуют обстоятельства".

Стратеги НАТО не уверены, будет ли режим Лукашенко принимать в этом участие. Если же к России присоединится Беларусь, Киев окружат войска агрессора с северо-востока и северо-запада.

В результате российские войска сдвинутся "примерно к линии Коростень-Умань", чтобы отрезать поставки из западных регионов Украины. Тогда можно было бы ждать капитуляции Киева, а значит – и самой Украины, пишет BILD.

Наконец Россия займет две трети нынешней территории Украины.

Собеседники соглашаются, что того вооружения, которое есть у ВСУ, не хватит. Украинской армии немедленно понадобятся современные западные зенитные ракеты типа Patriot и противокорабельные ракеты типа Harpoon.

Западные разведчики говорят, что вероятное полномасштабное наступление РФ на Украину произойдет в январе-феврале 2022 года.

Что предшествовало

Во время брифинга, 3 декабря, Джо Байден подтвердил, что в ближайшее время будет иметь разговор с Путиным. Известно, что президент США также будет общаться с украинским главой Владимиром Зеленским.

Как свидетельствуют новые разведданные США, Россия планирует полномасштабное наступление из нескольких фронтов на Украину уже в 2022 году с участием около 175 тысяч военных и тяжелой техники.

Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.

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Автор: Яна Ставская