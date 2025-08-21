Военные сообщили о движении вражеских дронов во многих регионах.

Российская армия массированно атакует Украину дронами: в большинстве областей объявлена воздушная тревога.

В среду вечером россияне запустили ударные беспилотники на территорию Украины. Об этом сообщили Воздушные силы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, в столице работали силы ПВО.

"Группа вражеских БпЛА на Днепропетровщине курсом на север. Ударные БпЛА в Одесской области в северном направлении. Группа "шахедов" на Кировоградщине курсом на Виннитчину. Ударные БпЛА на Виннитчине в западном направлении. Ударные БпЛА на Харьковщине в направлении Потавщины и Кировоградщины. Группа "шахедов" на Полтавщине в западном направлении. Ударные БпЛА на Сумщине в направлении Полтавщины и Черниговщины. Группа вражеских БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину. Группа вражеских БпЛА на Черкасщине курсом на запад. Группа вражеских БпЛА на Киевщине в западном направлении", - написали они.

Удары РФ по Украине

В ночь на 20 августа российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по городу Ахтырка Сумской области, где пострадали более 10 человек, из которых двое детей. Также десятки "шахедов" атаковали Измаильский район Одесской области, где поражены гражданские объекты и ранен мужчина.

