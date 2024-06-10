Также военный 3-й ОШБР рассказал о преимуществах службы в армии для мужчин.

Военный из Третьей штурмовой бригады "Исток" рассказал, что в украинском обществе исчезло понимание того, что ждет страну в случае проигрыша в войне с РФ.

"Мы по истории всегда, к сожалению, формировали царскую армию, российскую армию. То есть когда мы попадали как государство в оккупацию, россияне мобилизовывали с оккупированных территорий людей и применяли их в войне. Люди должны понимать, что если они сейчас в этой стране не пойдут мобилизоваться, то их мобилизует Россия, только уже с их мнением, с их правами, свободами никто считаться не будет абсолютно", - объяснил он в интервью "Украинской правде".

По его словам, РФ в таком случае посадит людей в машину с пометкой Z, отвезет в свои учебные центры или прямо в подразделения, к примеру, "Шторм Z или Вагнер" и заставит штурмовать силой. Воин отметил, что украинцам стоит пообщаться с людьми, которые жили в оккупации, чтобы понять эту угрозу.

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"Я думаю, что им надо немножко пообщаться с людьми, которые с оккупированных территорий вернулись сюда, пообщаться с людьми, которые проживали долгий период на Донбассе сейчас и вообще выехали. В общем посмотреть на войну под немножко другим углом и подумать о будущем своем и своих детей. У всех есть семьи, и надо подумать как мужчина, если мы говорим о мужской части населения, что ты для себя видишь в дальнейшем, кем ты видишь себя в дальнейшем; видишь ли ты свою семью на территории Российской Федерации, потому что ты ничего не сделал? И дать себе честные ответы на эти вопросы", - подчеркнул "Исток".

Боец считает, что нужно мобилизовать мужчин с 21 года.

""Война - дело молодых". Есть это золотое выражение, оно действительно так и работает. Ты когда молодой, у тебя есть здоровье, у тебя есть возможность чему-то научиться в этой жизни. Армия дает тебе, даже если без войны берем, базис молодого мужчины. Первое - она тебя забрасывает в тяжелые бытовые ситуации, забрасывает тебя в мужской большой коллектив, ты учишься коммуницировать с людьми, учишься существовать в мужском взрослом коллективе, выживать в этих всех условиях", - объяснил военный.

Также армия учит мужчин защищать себя, знать медицину, говорит "Исток". По его словам, пройдя службу, мужчина будет перспективным для выживания в будущем во время критических ситуаций.

"Если действительно с кем-то из родных что-то случится, ты сможешь им помочь. Армия учит мыслить тебя в критических ситуациях правильно, принимать правильные решения, не впадать в панику. Также, если мы говорим о финансовой перспективе, если ты идешь на определенный контракт хотя бы на год - но как сейчас понятно, до конца войны, - армия дает тебе какой-то денежный базис на время войны - это точно. Она дает тебе базу, с которой ты сможешь потом стартануть в дальнейшем", - отметил военнослужащий.

Кроме того, служба в армии дает статус участника боевых действий, который в будущем предоставит доступ к государственным программам, чтобы двигаться по ним и создавать бизнес.

"И так на самом деле можно долго продолжать. Почему именно молодому есть смысл пойти в армию? Потому что первое, что должно быть у человека в голове - это защита своего государства. В общем все просто: если ты мужчина, вспомни о своем мужском и бери в руки оружие. Не хочешь брать в руки оружие - иди в тыловое обеспечение. Там тоже надо куча работы, куча специальностей, которые необходимы. Не все, кто попадают в армию, идут в пехоту. Это самый большой миф, который, к сожалению, разрушает сейчас мобилизацию", - добавляет военный.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что 70-80% людей, которые обновляют данные в ТЦК и СП, имеют определенные причины для отсрочки.

"По моему мнению, по информации руководителей ТЦК и СП, 70-80% тех, кто приходит обновлять данные, - это люди, которые имеют определенные причины для отсрочки. Поэтому, фактически это картину мобилизационную не изменило бы, но, в общем, мобилизация проходит достаточно высокими темпами. Единственное, что цифр не могу назвать. Это общие впечатления тех, с которыми я разговаривал", - объяснил он.

В свою очередь нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, имеют ли право работники ТЦК задерживать людей. По его словам, "право на задержание людей имеют только работники Национальной полиции".

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