Боец считает, что такое решение является правильным.

Военнослужащий Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" прокомментировал решение о мобилизации осужденных в Украине. По его словам, он поддерживает этот шаг.

"Единственное, есть желание, чтобы это сделали взвешенно, подготовлено. Мы сейчас можем только гадать, этот процесс только запустился, он только стартанул. Какие-то проблемы мы будем видеть в будущем. Но я думаю, что когда человек как минимум попадает в Третью штурмовую, он становится побратимом. Нам без разницы, был ли он заключенным или не был заключенным, он становится побратимом. Его научат, он будет воевать как обычный боец Третьей штурмовой", - заверил воин в интервью для "Украинской правды".

Он надеется, что такое отношение будет и в других подразделениях. "Исток" отметил, что для правильной мобилизации осужденных нужно собирать командиров бригад, чтобы они это обсуждали.

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"К этому надо подойти серьезно что со стороны государства, что со стороны руководства бригады. Бригада самостоятельно должна понять для себя, готова ли она тянуть это. Потому что я бы не сказал, что они сильно как-то будут выделяться из общей массы на данный момент. Я думаю, что первые 3-4 месяца будут уходить оттуда мотивированные люди, с этим проблем никаких не будет, и я уверен, что СОЧ (Самовольное оставление части - УНИАН) будет минимальное количество в целом", - подчеркнул военный.

В то же время "Исток" добавил, что необходимо качественно подойти к их подготовке и реализации в подразделении.

"Какие должности, каким образом они будут применяться, и качественно подойти к подбору командиров к ним. Потому что люди все-таки жили в своем мире, кто-то там 5 лет, кто-то 10 лет, и на первых порах у них будет остаточная психическая проблема. Армия - не тюрьма все-таки", - подчеркнул он.

Мобилизация осужденных - последние новости

Ранее командир танковой роты 32-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха заявил, что сейчас к Силам обороны присоединилось уже более 600 осужденных бойцов.

"На днях я ездил в одну из колоний проводить собеседование как раз с такими людьми. Я думаю, из этого будет результат даже больше, чем ожидается. Ребята там действительно мотивированы. У некоторых людей, которые изъявили желание служить в Вооруженных силах, остался год срока. Плюс там есть люди, которые пишут заявления, чтобы их присоединили к ВСУ, еще с начала полномасштабного вторжения. Это не те люди, которых заставляют служить. Они более надежны, чем те, кого мобилизовали на улице, и кто говорит: "Я не хочу, я не военный", - объяснил воин.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська рассказал, чем отличаются украинские военные-бывшие заключенные от российских. По его словам, они отличаются мотивацией и своим настроением.

"То есть, если мы говорим о российской модели, это были или принуждение, или деньги, или желание выйти на свободу, хотя даже в меньшей степени, потому что они попадали в гораздо больший ад, чем они были в тюрьме. Собственно, соответственно, наши заключенные, по мотиву моего непосредственного общения как с ними, так и с нашими сотрудниками, они настроены патриотически", - заверил министр.

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