Задерживать военнообязанных имеют право только полицейские, подчеркнул народный избранник.

Общая мобилизация в Украине продолжается, и в рамках этого процесса работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют право задерживать людей для доставки в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных.

Такой информацией поделился нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время интервью "РБК-Украина". Политик подчеркнул, что "право на задержание людей имеют только работники Национальной полиции". Кроме того, военнообязанных не задерживают просто для обновления военно-учетных данных.

"...если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске - то есть он уже должен был быть мобилизован, ему приходили повестки и т.д. - то представители Национальной полиции могут задержать и доставить этого человека в соответствующие подразделения ТЦК и СП. И здесь без разницы - до или после 16 июля", - подчеркнул он.

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Народный избранник добавил, что принудительно доставлять граждан в ТЦК или на военно-врачебную комиссию могут только в том случае, если их разыскивают как уклонистов.

"В розыск их объявляет Национальная полиция на основании того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП появиться. И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же, могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без сотрудников полиции", - объяснил нардеп.

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В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, в котором прописано, что в течение 60 дней военнообязанные граждане - мужчины, которым от 18 до 60 лет, а также женщины-медики, должны обновить свои военно-учетные данные.

Это можно сделать через ТЦК и СП, центры предоставления админуслуг, а также приложение "Резерв+". Адвокат Ярослав Куц сказал, что, если в приложении военнообязанному лицу приписало статус "в розыске", то необходимо обратиться в ТЦК.

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