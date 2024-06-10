Мобилизация в Украине проходит достаточно высокими темпами, отметил народный избранник.

70-80% людей, которые обновляют данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, имеют определенные причины для отсрочки.

Об этом сказал член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире "Новини.Live". Он рассказал о динамике обновления данных военнообязанными. "Если говорим о "Резерв+" - положительная. Если мы говорим о ТЦК - не успевают. ЦПАУ - я не готов сейчас ответить, все ли они подключены к тому, чтобы обновлять эти данные, но в целом, инструктаж не является сложным, каждый (ЦПАУ), по моему мнению, может с этим справиться. Как по мне, обновление данных идет со средней скоростью", - сказал Камельчук.

Также, по его убеждению, будут оставаться люди, которые и в дальнейшем будут находиться "в тени". "По моему мнению, по информации руководителей ТЦК и СП, 70-80% тех, кто приходит обновлять данные, - это люди, которые имеют определенные причины для отсрочки. Поэтому, фактически это картину мобилизационную не изменило бы, но, в общем, мобилизация проходит достаточно высокими темпами. Единственное, что цифр не могу назвать. Это общие впечатления тех, с которым я разговаривал", - добавил депутат.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. В частности, все военнообязанные в течение 60 дней - до 16 июля - обязаны уточнить свои данные в ТЦК, ЦПАУ или же в электронном кабинете призывника.

Также, пока действует военное положение в стране, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их, если этого потребуют сотрудники ТЦК, полиция, а также при пересечении границы.

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