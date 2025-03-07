Все, что сейчас нужно знать о США: 11 сентября они называют террористическим актом, а войну в Украине - просто конфликтом. При этом новая администрация Белого дома неустанно подчеркивает необходимость рассчитаться за оказанную помощь.

Но давайте вспомним первые дни и недели полномасштабного вторжения. Была ли вообще та же помощь - с Himars, или Patriot - с самого начала? Нет. Украинские воины восставали из вчерашних "ботанов", имея оружие, которое выдавалось буквально из автомобилей, и уничтожая им и вражескую технику, и личный состав российской армии. И именно украинская военная тактика и стратегия ломала (и продолжает ломать) российские платы.

Результат - блестящие операции по освобождению Киева, Харькова и других городов.

Что касается настоящего, то были ли в последнее время американская техника, снаряды ключевыми на войне? Да. Имеют ли тенденцию американские снаряды заканчиваться, а техника выходить из строя? Да. Но главное: была ли помощь США мощной и бесперебойной? Нет. Она больше напоминала смачивание каплями воды пересохших губ почти умершего больного.

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Поэтому не стоит заглядывать в рот политикам, ожидая ответа, проиграем ли мы без помощи США. Берем карту Deepstate, открываем и анализируем ситуацию на фронте. А после этого начинаем осознавать: войну нам не выиграть не без США, войну не выиграть без каждого из нас! Нам нужно налаживать свое производство, чтобы закрывать потребности фронта. Нам нужно объединить все сферы существования страны в один кулак победы. И самое важное - нам нужно прекратить продавать миру бренд "жертвы".

Важно ежедневно напоминать (в первую очередь, себе) о том, как благодаря украинским разработкам ПРК "Стугна", САУ "Богдана", РСЗО "Ольха", "Буревій", БРК "Нептун" и многим-многим другим, мы эффективно душим врага.

И не забывать, что инфантильный Запад только на одиннадцатом году войны решил наконец перевооружиться.

То есть, все предыдущие обещания западных политиков с сообщениями в соцсетях вроде "Мы с вами будем столько, сколько потребуется!" - это не более чем хайп, аналогичный прогулке на церемонии "Оскар" в кроссовках, а не в смокинге.

Мы должны понять, что Украина для геополитических игроков, которые уже не чувствуют земли под ногами от собственной "значимости", - лишь поле для их "соревнований". И пока мы продаем себя под брендом "жертвы", мы никому не нужны. Более того, это позволяет США вместе с Россией продвигать болезненную идею нашей вероятной капитуляции.

Но не ту нацию решили взять в пешки! Ведь на самом деле у украинцев есть одно преимущество - мы все знаем и чувствуем, что такое война. И мы понимаем, что во время, когда США умывают руки, а европейцы только просыпаются перед российской угрозой, как бы ни горланила российская пропаганда, армия врага истощена и очень сильно.

Когда президент Украины Владимир Зеленский говорит, что без американской помощи мы проиграем, доля правды в этих словах, к сожалению, есть. Однако скажу непопулярную мысль: хватит уже, наговорились. Давайте сфокусируемся на вопросе: мы за победу, или пусть как-то оно будет? Давайте честно дадим сами себе ответ. И с него начнем выстраивать дальнейшую стратегию.

Ведь именно этот ответ или сплотит нас, или получим необратимый сценарий для нашей нации.

В одном известном выступлении Уинстон Черчилль сказал, что не может предложить гражданам ничего, "кроме пота, крови, слез и труда". Именно это ожидает и нас - с помощью партнеров или без нее - если мы действительно хотим победить.

Мир и дальше будет пытаться договориться с агрессором, которому помогает предатель. А нам - свое делать.

Анна Максимчук, лейтенант ВСУ, автор YouTube канала "Фактор Победы"