Также эта делегация встретится и с российскими чиновниками.

Президент США Дональд Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров 19 ноября в рамках последней попытки администрации возобновить переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом сообщили высокопоставленные американские чиновники для The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, министр армии Дэн Дрисколл вместе с двумя другими генералами должен был провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, а также с представителями военных и промышленных кругов.

Кроме того, Дрисколл намерен встретиться и с российскими чиновниками позже.

Почему был выбран именно Дрисколл

"Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высокопоставленным военным офицерам частично обусловлено убеждением, что Москва может быть более открытой к переговорам при посредничестве военных, а также разочарованием тем, что многочисленные предыдущие попытки не дали результатов", - подчеркивают в WSJ.

В частности высокопоставленный представитель администрации подчеркнул:

"Секретарь Дрисколл едет в Украину, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Он примет участие во встречах в Украине и доложит о своих выводах Белому дому. Президент четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение об окончании войны".

В то же время другой чиновник отметил, что миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров от имени Трампа.

В издании уточнили, что министр обороны США Пит Гегсет не посещал Киев с момента вступления в должность в январе, поэтому решение отправить гражданского руководителя армии, чья работа сосредоточена на обучении и оснащении солдат, является необычным.

Один из чиновников рассказал журналистам, что идея отправить Дрисколла, однокурсника вице-президента США Джея Ди Вэнса из Йельской школы права, в Украину, а затем в Россию, возникла во время разговора между Трампом и Вэнсом.

"Ожидалось, что американская делегация в Киеве, в состав которой входят генерал Крис Донахью, верховный главнокомандующий армии США в Европе, и генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии, обсудит во время пребывания в Украине развитие событий на поле боя и производство оружия, а также идеи по прекращению войны", - добавили в WSJ.

Подготовка к визиту делегации из Пентагона в Киев

Издание напомнило, что Донахью сыграл ключевую роль в поставках оружия в Украину еще со времен, когда он был командующим 18-го воздушно-десантного корпуса армии в 2022 году, когда было сформировано подразделение для координации военной помощи Киеву.

В то же время Стив Уиткофф, который был главным переговорщиком администрации с Кремлем, помог подготовить Дрисколла к переговорам в Киеве, заявил один из чиновников.

По словам чиновников, Дрисколл и Джордж в понедельник вылетели в Германию, где на американской военной базе вместе с Донахью прослушали брифинг разведки. В частности группа обсудила поле боя на картах с солдатами, которые работают в Украине уже много лет. После чего они вылетели в Польшу во вторник и поздно вечером сели на ночной поезд в Киев.

"С момента возвращения Трампа в Белый дом Украину посетили лишь несколько высокопоставленных американских чиновников. Гегсет дал разрешение на визит высокопоставленных военных, поскольку военнослужащие не могут въезжать в страну без разрешения министра обороны", - сообщил один из чиновников.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил, почему бесполезно надеяться на переговоры с Путиным. Он считает, что диалог с государством, которое ведет войну на уничтожение, не имеет никакой практической ценности.

"Меня иногда удивляет, то ли это на самом деле тонкий троллинг со стороны некоторых наших защитных партнеров и американцев в том числе, то ли это какое-то абсолютное невежество. Представим, что сели Зеленский и Путин за стол переговоров - это какая-то большая победа? Абсолютно нет", - подчеркнул Огрызко.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина поставил ультиматум Украине относительно мирных переговоров. По его словам, Украина "рано или поздно" будет вынуждена вести переговоры с Россией, а позиция Киева на переговорах с каждым днем будет ухудшаться.

В свою очередь Песков сказал, что Россия остается открытой для политического и дипломатического урегулирования и стремится к миру.

