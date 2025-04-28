ВСУ и дальше контролируют часть этого российского региона.

Доклад российскому диктатору Владимиру Путину начальника российского Генштаба Валерием Герасимовым ложной информации, что все украинские войска оставили Курскую область, рассчитан на российского потребителя. Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Киев24.

По его словам, это заявление сделано, потому что для Путина является позором захват ВСУ части территории РФ - Курщины.

"Это сделано больше для внутреннего российского потребителя, который верит российскому телевизору. А мировое сообщество, которое хочет знать правду и не хочет быть обманутым, от своих разведок знают, что украинцы все же контролируют часть Курской области по достаточно длинной ширине фронта - в пределах 15-20 км", - отмечает Тимочко.

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При этом он подчеркнул, что пока ВСУ находятся в районе границ Курщины и имеют возможность наносить удары по российской территории, то нельзя говорить, что Курская операция прекратилась, завершилась как таковая.

"Курская операция вообще будет продолжаться до того момента, пока ее прекращение или изменение фазы действия не признает украинское высшее политическое командование", - сказал Тимочко.

По его словам, на Суджанском направлении продолжаются боевые действия:

"Но не забываем, что на Курщине есть еще один район контроля ВСУ вблизи Теткино на глубину территории РФ до 10 км".

Тимочко напомнил, что также есть большая серая зона в районе Белгородщины.

"Там непрерывно взрываются склады, падают мосты, подрываются командные пункты, горят вертолеты россиян, что подтверждается фото- и видеодоказательствами. Поэтому заявление Герасимова - это плохо срежиссированная актерская игра, но для россиян оно зайдет под 9 мая, которое для Путина не является датой поминовения погибших, а является политическим лозунгом для оправдания геноцидных действий по отношению к украинцам, территориальных претензий к Украине", - отметил эксперт.

Бои на Курщине

Как сообщал УНИАН, 26 апреля аналитики проекта DeepState отмечали, что заявления РФ о том, что ее армия вытеснила подразделения Сил обороны Украины с территории Курской области, не соответствуют действительности. Однако ситуация там складывается не лучшим образом.

Отмечалось, что враг продвинулся на Курщине. Армия РФ почти полностью заняла населенный пункт Горналь, также есть продвижение противника в районе Олешни.

Речь шла о том, что это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил Обороны. "Курская операция" продолжается, украинские военные ведут бои с россиянами и корейцами.

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