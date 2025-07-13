Местные жители Курской области заявляли о хорошем отношении украинских войск, однако все равно продолжают верить пропаганде РФ.

Во время неожиданного наступления Украины на территорию Курской области РФ прошлым летом был захвачен небольшой городок Суджа, где находится транзитная станция газопровода. Также украинские военные удерживали полосу соседней сельской местности, окруженную селами. Как пишет The New York Times, бои шли вокруг гражданских лиц, которые находились в ловушке в течение месяцев, в том числе и под российскими бомбардировками.

Кроме того, местные пережили российскую зиму, имея ограниченный доступ к отоплению, лекарствам и другим необходимым вещам.

"Людей следовало эвакуировать", - отметила в комментарии журналистам издания 47-летняя Оксана Лободова, чья сестра сбежала из села Черкасское Поречное, что на Курщине.

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Однако их мать осталась в соседнем Русском Поричном, последний раз они с ней говорили в августе.

"Как люди должны были выжить. Семь месяцев зимой, без воды, без еды, без лекарств, без связи, без электричества - больные пенсионеры!", - сказала Лободова.

В то же время в Курской области многие люди имеют родственников из Украины, поэтому воспринимают войну, как говорит Лободова, как "борьбу семьи против семьи".

"Они бьют своих. Своих соседей. Половина наших родственников - украинцы", - отметила женщина.

По словам Оксаны, ее родственники живут в Харькове.

"Слава Богу, что мы женщины - нас не могут мобилизовать и заставить воевать друг против друга", - добавила она.

В то же время 76-летняя Любовь Блащук рассказала для NYT, что она родом из Западной Украины, а переехала в Суджу в 1986 году. По ее словам, в советские времена "все было единым".

Также она повторила нарративы российской пропаганды о том, что именно из-за расширения НАТО началась война. Кроме того, она назвала украинцев жертвами пропаганды, которые обвиняют в этом российского диктатора Владимира Путина.

"Ладно. Пусть он виноват. Но нужно многое, чтобы так перекрутить сознание людей", - подчеркнула цинично женщина.

В свою очередь люди в Судже рассказывали об уважительном отношении со стороны украинских войск в городе во время их пребывания, ведь они оказывали медицинскую и другую помощь.

"Они нас не трогали. Ни русские, ни украинцы - они воевали между собой, но никто не трогал гражданских", - добавила Блащук.

Другая женщина, которая осталась в городе, Ольга Новоселова, отметила, что украинские войска приехали в Суджу с приветствием:

"Здравствуйте, славяне. Мы не вредим гражданским".

По ее словам, это было все, что они сказали.

"Но все равно это было напряженно - было много патрулей. Тебя могли остановить четыре-пять раз, даже если ты просто пытался куда-то пойти с собакой".

Однако возвращение российской армии в регион произошло неожиданно.

"Однажды кто-то постучал в мою дверь, и я вышла наружу. Там стояли мужчины - все грязные, черные, с красными повязками на рукавах. Я просто стояла, потерла глаза, повернулась и закрыла дверь. Тогда я услышала голос извне: "Она не очень рада нас видеть"", - рассказывает Новоселова.

Кроме того, многие мирные жители Курской области заявляют о своем желании закончить войну.

"Все ждали - ждали, что Трамп положит этому конец, приведет к миру", - подчеркнула Блащук.

Ситуация на Курщине - последние новости

В конце июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на Курщине украинские военные контролируют 90 квадратных км территории. По его словам, в свое время украинская Курская операция оттянула почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с северокорейцами - около 70 тысяч.

"Это позволило нам ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло в том числе и благодаря проведению нами Курской операции", - отметил Сырский.

Также сообщалось, что в Курской области мародеры "минуснули" начальника военной полиции Суджанского района, который пытался задержать их. Речь идет об Алексее Жарове, который служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. По словам губернатора Курщины Александра Хинштейна, он помогал жителям, которые остались в приграничье.

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