В ВСУ рассказали, продолжает ли РФ использовать газовую трубу для наступления на Купянск

Россияне переодеваются в гражданскую одежду, чтобы пройти в город, рассказал Виктор Трегубов.

Российские оккупанты пытаются атаковать Купянск с нескольких направлений. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Постоянные попытки российских групп проникать в город, которые отбиваются украинскими защитниками. Постоянные атаки БПЛА, артиллерией, всем, чем можно. Ситуация там сложная, это уже фронтовой город", - сказал Трегубов.

На вопрос, продолжает ли РФ использовать трубу для наступления на Купянск, Трегубов отметил, что "по состоянию на сейчас" россияне ее не используют. В то же время он добавил, что российские ДРГ постоянно пытаются проникнуть в город.

"Это обычно малые группы, до 5 человек. Но их может быть очень много в один конкретный период времени. Они пытаются использовать свою численность, просачиваться сквозь украинские позиции. Соответственно, задача - уничтожить их до того, как они туда пролезут, идентифицировать и уничтожить. Чтобы не было легко идентифицировать, они пытаются переодеваться в другую одежду", - добавил Трегубов.

Ситуация в Купянске: что известно

Ранее командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что Силы обороны Украины ранее уже повредили трубу, через которую РФ могла бы пройти в Купянск. Он отметил, что россияне в течение четырех месяцев ее ремонтировали, чтобы использовать для наступления. Однако сейчас Силы обороны еще раз поразили эту трубу, затопив ее.

Между тем экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев рассказал, что Украина своевременно не эвакуировала из Купянска гражданских людей, что мешает Силам обороны держать город. В то же время он отмечал, что по состоянию на 19 сентября в городе в подвалах Купянска скрывалось от 150 до 170 российских оккупантов.

