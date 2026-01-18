Астрономическая цифра: эксперт раскрыл потери России в районе Купянска

Вся логистика россиян в районе Купянска строится на дронах, отметил эксперт.

Соотношение потерь в районе Купянска может составлять 1 к 27 из-за проблем россиян в логистике. Об этом в эфире "Radio NV" заявил Павел Нарожный – основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт.

"Это астрономическая цифра. Обычно, когда мы находимся в обороне, у нас 1 к 6-8. Потому что мы находимся в укреплениях. Основная часть поражения наносится не стрелковым оружием, а FPV, артиллерией, ФАБ с самолетов. Городские бои очень опасны, потери обычно один к трем. А здесь мы видим 1 к 27. Почему это произошло? Потому что банально враг был отрезан от линий снабжения", – пояснил Нарожный.

Он отметил, что у Сил обороны Украины есть выстроенная логистика в районе Купянска. Тогда как у россиян все логистические поставки происходят через БпЛА.

"Представьте себе, вы сидите в незнакомом вам городе, у вас нет еды, вы не можете разжечь даже огонь, потому что если вы его разожгли, это значит, что вас увидели через 5-10 минут и вам что-то сбросили", – рассказал Нарожный.

Он добавил, что в таких условиях россиян там методично уничтожают дронами, стрелковым оружием, ударами Хаймарсов, то есть делается все для того, чтобы отбросить врага.

"Что касается контроля города, контролировать его в таких условиях, когда нет нормальной логистики, практически нереально, это из области фантастики", - добавил Нарожный.

Ситуация в районе Купянска: важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны заявляли, что РФ не прекращает распространять информацию о якобы контроле над Купянском. Эксперты отмечали, что Москва делает это для того, чтобы создать картинку о якобы неизбежности российской победы в Украине на фоне переговоров с США.

Между тем о соотношении потерь РФ 1 к 27 в Купянске пишет и издание The Times. Журналисты отмечают, что по состоянию на конец декабря 2025 года в окружении в городе находилось около 200 россиян.

