'Купянск стал особенным': в ISW объяснили, почему РФ упорно врет о захвате города

В РФ опасаются, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной мощи России.

Россия пытается создать альтернативную картину поля боя, упорно распространяя ложные заявления о якобы захвате Купянска. Как отмечают аналитики Института изучения войны, российские военачальники продолжают упорно заявлять о том, что армия РФ якобы контролирует все районы Купянска и что попытки Украины прорваться в город оказались безуспешными. При этом существуют многочисленные свидетельства того, что украинские силы освободили большую часть Купянска и прилегающей территории.

Аналитики подчеркивают, что российское военное командование демонстрирует явную тенденцию к публичному распространению ложной информации о ситуации на поле боя с целью повлиять на решения США относительно текущих мирных переговоров.

Эти заявления Кремля призваны распространить ложный нарратив о неизбежности российской победы на Украине и убедить Украину и Запад в том, что Украина должна принять требования России сейчас из-за опасений будущих российских наступлений или прорывов.

"Купянск стал особым очагом напряженности для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной мощи России, которые Путин и высокопоставленные российские военачальники пытаются распространить", - отмечается в отчете.

Купянск - что там происходит

На этой неделе подразделения "Хартии" подняли украинский флаг над Купянском, который несколько месяцев находился под сокрушительным давлением российских атак "мясорубки". Еще недавно город считали почти потерянным, но украинские силы заявили, что почти полностью вытеснили российские войска.

При этом, по данным разведки, соотношение потерь в боях за Купянск составляло 1 к 27 - на одного украинского военного приходилось 27 российских солдат.

