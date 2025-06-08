Эксперт считает, что сценарии разрушения моста могут быть очень разными.

Прочность Крымского моста в ближайшие годы остается неточной из-за вероятных внешних факторов, которые могут повлиять на его строение. Одним из таких факторов является опасная природная активность возле моста. Об этом сообщил гидрогеолог Юрий Медовар в материале "Телеграфа".

Он отметил, что этот мост является очень важной транспортной артерией и имеет сложное техническое состояние, однако его будущее может зависеть от нескольких факторов. Медовар отметил, что в следующие пять лет значительно будет определяться влияние внешних факторов, среди которых очень опасным является активность грязевого вулкана, который находится недалеко от опор сооружения.

"Все зависит от того, будут ли новые удары по мосту. Сработает ли наш знаменитый грязевой вулкан, который находится рядом с опорами этого моста. Чисто детерминированного вывода сделать нельзя", - подчеркнул эксперт.

Видео дня

По словам гидрогеолога, сценарии разрушения моста могут быть очень разными. Если объект способен выдержать землетрясение, то активность грязевого вулкана представляет большую угрозу.

В свою очередь Медовар напомнил о случае, когда во время бурения нефтяной скважины на глубине около трех километров была случайно достигнута зона грязевого вулкана. Этот выброс был настолько мощным, что бурильная свеча вылетела на поверхность и скрутилась в жгут.

"Поэтому если грязевой вулкан сработает, то очень большие проблемы будут", - считает эксперт.

Крымский мост - последние новости

Напомним, утром 3 июня СБУ в третий раз поразила Крымский мост. Агенты СБУ заминировали опоры путепровода, который был незаконно построен РФ. Как отметили в спецслужбе, подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали, поэтому фактически мост находится в аварийном состоянии.

В то же время военный эксперт Иван Ступак объяснил, как СБУ удалось привезти взрывчатку к Крымскому мосту. По его словам, российские сенсоры не увидели перемещения Украиной взрывчатки, что может быть связано с предыдущими ударами Сил обороны.

"19 мая 2025 года были сообщения о том, что специалисты СБУ атаковали вышки Бойко. Тогда они серьезно повредили радиолокационное оборудование, которое там находилось. Но все это восприняли, как похулиганили, сожгли РЛС и все. А фактически это был первый этап операции по организации атаки на Крымский мост. Россиян лишили глаз, слуха. Чтобы они не могли увидеть приближение к побережью украинских беспилотников, катеров", - подчеркнул Ступак.

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович ответил, почему Крымский мост работает после атаки. Он отметил, что эффект от этой спецоперации может быть отложенным во времени - возможно, россияне пока скрывают серьезные повреждения. Попович напомнил, что при наличии критических повреждений движение по путепроводу было бы мгновенно остановлено.

"Подождем, какой будет эффект этой меры и будет ли прекращено движение по так называемому Крымскому мосту для того, чтобы устранять последствия этого удара. Но очевидно, что СБУ имеет еще карты в колоде, кроме бомбардировщиков, которые были уничтожены в воскресенье, кроме удара по Крымскому мосту вчера. Я думаю, что эти карты в колоде еще есть", - заверил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: