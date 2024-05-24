Сейчас, по словам эксперта, все делается для того, чтобы минимизировать эффективность российской ПВО в Крыму

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Крымский мост, летом 2024 года получит критические повреждения, но для этого необходимы соответствующие условия – они предполагают создание определенной зоны "проходной двор", которые и формируются в настоящее время.

"Над полуостровом Крым создается зона, которую я называю "проходной двор". Уничтожаются российские средства ПВО. Все это нужно, чтобы наши средства поражения с меньшим риском могли достичь Крымского моста", — сказал он РБК-Украина.

По словам аналитика, это подтверждают удары по аэродромам в Джанкое и Бельбеке, в частности, по расположениям зенитно-ракетных полков на Ай-Петри и Тарханкуте. Как отмечает эксперт, основной целью там была, скорее, не авиация оккупантов, а зенитно-ракетные системы С-400.

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"Сейчас все делается для того, чтобы минимизировать эффективность российской ПВО в Крыму. Как только это будет сделано, стоит ожидать ударов по мосту", — считает Коваленко.

Взрывы в Крыму - последние новости

Сегодня ночью в незаконно оккупированном Россией Крыму сегодня ночью подверглись ракетному обстрелу Симферопольский район и город Алушта. По словам так называемого "губернатора" региона Сергея Аксенова, в результате удара есть погибшие - двое "случайных прохожих". Он также заявил, что в районе Алушты "зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения". Кроме того, в РФ утверждают, что над полуостровом сбиты три ракеты ATACMS, а морская авиация уничтожила в Черном море три безэкипажных украинских катера.

В то же время украинские Telegram-каналы пишут, что целью атаки под Алуштой стал объект связи в одной из воинских частей РФ в регионе. По данным партизан, поражен узел связи российских оккупантов (в/ч 28735) в селе Солнечногорское. Позднее канал "Крымский ветер" написал о пожаре в воинской части ФСБ в поселке Семидворье, который находится недалеко от Алушты. Кроме того, утром появилась информация о том, что не менее 6 баллистических ракет ATACMS попали в узел связи радиолокационных и противовоздушных сил РФ.

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