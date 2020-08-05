Боевики не пускают: на КПВВ "Новотроицкое" 14 человек продолжают жить в палатках (фото)

Люди ждут, когда наконец смогут попасть в списки, что позволит въехать в ОРДЛО.

14 граждан продолжают жить в палатках на КПВВ «Новотроицкое», потому что боевики отказываются их пускать.

Об этом в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролісок» Евгений Каплин.

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По его словам, люди ждут, когда наконец смогут попасть в списки, что позволит въехать в ОРДЛО. Едой людей обеспечивают волонтеры.

КПВВ «Новотроицкое» связан с дорожным коридором пропуска оккупантов «Еленовка». Чтобы попасть домой, людям приходится ждать, пока их фамилии попадут в так называемые «списки» боевиков.

О пересечении по спискам пограничная служба Украины предупредила граждан еще 19 июля. В то же время пропуск граждан с украинской стороны через КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка», «Новотроицкое» продолжается, несмотря на карантин.

С 11 июня боевики блокировали работу КПВВ «Марьинка», а с 28 июня – еще и КПВВ «Новотроицкое».

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