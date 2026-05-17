Россия начала терять позиции в Украине, - The Economist

Оккупанты захватили в этом году около 220 кв км, или всего 0,04% территории Украины. Но в последнее время Украина начала отвоевывать территории.

Тот факт, что даже короткое перемирие не удержалось, говорит о том, что война России против Украины вряд ли скоро закончится.

Как пишет издание The Economist, хотя существенного снижения интенсивности боевых действий не наблюдается, но ход войны меняется. Отмечается, что число ликвидированных на войне россиян остается чрезвычайно высоким, а их весеннее наступление остановилось.

Анализ, проведенный изданием, показал, что в этом году Россия впервые с октября 2023 года понесла небольшие, но значительные территориальные потери.

Кроме того, по оценкам журналистов, к 12 мая на войне убиты от 280 000 до 518 000 российских солдат, а общее число жертв (включая раненых) составило от 1,1 до 1,5 млн человек.

"Это означает, что около 3% довоенного мужского населения России призывного возраста погибли или получили ранения", - написало издание.

Журналисты отметили, что эти ужасающие потери россиян происходят на фоне незначительных успехов на передовой. При этом они отметили, что поле боя становится все более сложным из-за его рассредоточенности, поскольку украинские беспилотники теперь преследуют войска врага далеко за линией фронта, что затрудняет переброску российских подразделений на передовую без риска стать мишенью.

Некоторые источники предполагают, что российские войска все еще медленно продвигаются вперед. Но, издание, со ссылкой на собственный анализ указало, что российские войска захватили в этом году около 220 кв км, или всего 0,04% территории Украины.

"В последнее время Украина начала отвоевывать территории. Данные за месяц показали, что, что ВСУ отвоевали около 189 кв км. Россия, возможно, затягивает подготовку к летнему наступлению. Это также может стать поворотным моментом в войне", - подытожили журналисты.

Война в Украине: новости

Силы обороны ударили по ряду российских военных объектов, среди которых пограничный сторожевой корабль проекта 10410 в Дагестане. Как сообщил сообщил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди, в ночь на 16 и 17 мая СБС нанесли 186 огневых ударов по 46 военным целям и объектам врага как на территории самой РФ, так и на оккупированных ею украинских территориях.

А вчера руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук сообщал, что оккупанты стягивают на Покровское и Константиновское направления наиболее боеспособные подразделения, пытаясь окружить украинских военных на северо-западе Донбасса.

