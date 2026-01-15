Отправляют пенсионеров и больных: военный рассказал о новой тактике разведки россиян

Он пояснил, что таким образом российское командование пытается определить наличие оборонительных позиций ВСУ.

На Константиновском направлении российские оккупанты отправляют на разведку пенсионеров или больных.

Об этом сказал Андрей Шаповалов, главный сержант 3-го механизированного батальона в эфире Ранок.LIVE. Он пояснил, что таким образом российское командование пытается определить наличие оборонительных позиций ВСУ, фактически жертвуя собственным личным составом.

"Человек, который физически не может быстро двигаться, маневренно что-то делать, и они таких людей отправляют. Чтобы выявить, есть ли где-то там наши огневые поражения или позиции. Вот, они дошли до определенной точки, если россияне умерли - значит там есть наши позиции. Таким образом они выявляют наше присутствие", - рассказал военный.

Видео дня

По его словам, подавляющее большинство таких попыток заканчивается потерями для россиян. Но бывают отдельные случаи, когда российские военные сдаются в плен.

Ситуация на Константиновском направлении

Недавно украинский аналитический мониторинговый проект DeepState сообщал, что в Донецкой области россияне добились успеха вблизи города Константиновка.

По данным Генштаба ВСУ, на Константиновском направлении оккупанты проводят атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Иванополья, Берестка и Степановки.

Вас также могут заинтересовать новости: