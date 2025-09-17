По словам бойца, также на этом направлении враг активно пытается привлекать ДРГ.

В Харьковской области российские оккупанты пытаются накапливать силы и средства, чтобы подготовиться к активизации штурмовых действий. Об этом сообщил командир батальона БпЛА 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Андрей Назаренко в эфире "Эспрессо".

"Наш батальон сейчас действует на Харьковском направлении. Противник пока не проводит активных наступательных действий на нашем направлении. Впрочем, есть определенные предпосылки, что скоро враг может начать активные штурмовые действия. Мы готовы к таким действиям противника. Все их передвижения, логистику и любые другие намерения останавливаем в самом начале", - подчеркнул он.

По словам Назаренко, украинские войска активно проводят детальную разведку и постоянно наносят поражение врагу, благодаря чему армия РФ не может ни накопиться, ни начать активные штурмовые действия.

Видео дня

Военный добавил, что несмотря на попытки противника активно привлекать ДРГ группы, ему не удается продвигаться к украинским позициям.

"Также враг активно пытается привлекать ДРГ группы для того, чтобы попасть в тыл наших позиций. Однако, эти все группы мы своевременно обнаруживаем и на переправах, или этапе выдвижения их уничтожаем", - отметил Назаренко.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее аналитики DeepState сообщали, что армия РФ имеет продвижение в Купянске и еще возле двух населенных пунктов. В частности было зафиксировано продвижение российских захватчиков вблизи Голубовки, которая расположена к северу от Купянска.

В то же время начальник Купянской МВА Андрей Беседин заявил, что ситуация в Купянске остается критической. По его словам, город находится под массированными обстрелами, в окрестностях идут жестокие бои.

"Сейчас в Купянске проводят контрдиверсионные мероприятия для выявления возможных ДРГ россиян, которые могли просочиться в город и там спрятаться. Мы знаем, что с нарушением правил и обычаев войны они переодеваются в гражданскую одежду и осуществляют именно такие мероприятия. Что касается непосредственно боев, то в Купянске их нет, они идут на окраинах города, очень к нему приближенных", - объяснил Беседин.

Вас также могут заинтересовать новости: