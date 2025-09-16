Диверсанты могли проникнуть в город под видом гражданских.

Город Купянск Харьковской области находится под массированными обстрелами, на окраинах идут жестокие бои. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

По его словам, Купянск ежедневно находится под массированными атаками, в самом городе продолжаются поиски вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые могли проникнуть под видом гражданских.

"Ситуация остается критической. Сейчас в Купянске проводят контрдиверсионные мероприятия для выявления возможных ДРГ россиян, которые могли просочиться в город и там спрятаться. Мы знаем, что, нарушая правила и обычаи войны, они переодеваются в гражданскую одежду и осуществляют именно такие мероприятия. Что касается непосредственно боев, то в Купянске их нет, они идут на окраинах города, очень к нему приближенных", - подчеркнул глава администрации.

Как отметил Беседин, враг ежедневно обстреливает город из всех видов вооружения: это артиллерия, реактивные системы залпового огня, минометы, FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы.

"За предыдущие сутки враг сбросил десять таких бомб, большое количество разрушений, обошлось без погибших и раненых. Но это скорее исключение, потому что каждый день, к сожалению, травмируются, гибнут наши гражданские", - подчеркнул чиновник.

По его данным, по состоянию на сегодня 1750 жителей остаются на территории громады, непосредственно в Купянске, на правом берегу - 750 человек.

Попытки россиян добраться до Купянска по газопроводу

Российские военные воспользовались газовым трубопроводом, чтобы незаметно перебросить своих солдат в Купянск Харьковской области. По данным аналитиков, входы в трубу расположены в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Отмечалось, что маршрут до окрестностей Купянска занимает около 4 суток.

В Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в Купянске и его окрестностях находится под контролем украинской армии, однако враг пытается накапливаться на северных окраинах города. Также в Генштабе заявили, что выход из трубопровода контролируется Силами обороны.

