Никита Шендеровский

Также оккупанты продвинулись в Запорожской области.

Российские оккупанты продвинулись в северной части города Купянска на Харьковщине. Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Кроме того, они зафиксировали продвижение российских захватчиков вблизи Голубовки, которая расположена к северу от Купянска.

Также, как свидетельствуют данные DeepState, российские войска имели продвижение в районе населенного пункта Новоивановка на востоке Запорожской области.

Видео дня

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины сорвали две наступательные операции оккупантов. В то же время он отметил, что сейчас россияне готовят еще две операции уже этой осенью.

Forbes пишет, что россияне готовятся к решающей битве за Покровск. Журналисты отмечают, что для этого россиянам может понадобиться много времени. А в итоге "от города почти ничего не останется".

В то же время DeepState ранее сообщал, что сейчас оккупанты нацелены на захват города Ямполь, что к югу от Лимана. Аналитики отметили, что россияне пытаются зайти в город, переодевшись в гражданскую одежду. Но Силы обороны занимаются их ликвидацией.

Вас также могут заинтересовать новости: