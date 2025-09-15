По словам Федоренко, регулярных российских войск в Купянске нет, но диверсионно-разведывательных групп достаточно много.

В краткосрочной перспективе россияне не могут полностью оккупировать Купянск. Такое мнение в эфире "Громадського радіо" высказал Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Он отметил, что работа по обороне Купянска продолжается интенсивно.

"По моим убеждениям, в краткосрочной перспективе враг не имеет возможности оккупировать в полной мере Купянск", - сказал командир.

Говоря о Купянске, он отметил, что "с временно оккупированной территории и вплоть до РФ идет этот самый газопровод". В определенный момент появилось подозрение, что враг мог восстановить газотранспортную систему, отремонтировать на оккупированной части, и начать использовать ее для переброски личного состава.

"После того, как стало понятно, что противник прибег именно к такой тактике, Силы обороны провели ряд мероприятий, которые позволили эту трубу повредить, в частности в районе реки, что привело к ее набору водой и илом. На текущий момент труба противником не применяется. Движение врага не фиксируется по самой трубе", - подчеркнул военнослужащий.

Он также рассказал, что регулярных российских войск в Купянске нет, но диверсионно-разведывательных групп достаточно много. Они проникают с северной окраины.

ДРГ, по словам Федоренко, имеют две задачи, первая из которых имеет политический характер. Он отметил:

"Они переодеваются в гражданское и задача - добежать до узнаваемого места в Купянске, растянуть тряпку в виде российского флага, тогда подлетает дрон и снимает картинку, что якобы российские войска заняли Купянск".

Вторая задача - это занятие высот, а также просачивание в те дома, которые находятся на высотах.

"Противник своими разведывательными средствами в полной мере не может понять, по каким маршрутам происходит украинская логистика, в какие часы, с какой периодичностью. Соответственно, российские военные занимают место и начинают наблюдать, затем передают эту информацию на российские координационные центры, которые запускают беспилотники в то время, когда логистика наиболее интенсивна", - пояснил командир.

Война в Украине - ситуация возле Купянска

Как сообщал УНИАН, американский Институт изучения войны отметил, что уже третий эпизод использования россиянами трубопроводов для незаметной переброски пехоты свидетельствует о системной практике распространения приобретенного опыта между российскими подразделениями. Впервые россияне прибегли к такой тактике во время боев за Авдеевку, а второй раз - на финальном этапе боев за Суджу.

В то же время аналитики не исключают, что использование трубопроводов может быть просто попытками отдельных российских подразделений использовать особенности местности для ведения боевых действий в условиях постоянного присутствия украинских дронов над полем боя.

