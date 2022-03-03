Также планируется существенно усилить уголовную ответственность за мародерство.

Комитет правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины поддержал снятие всех ограничений на применение огнестрельного оружия гражданским населением для сопротивления вражеским военным на время военного положения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета, нардеп Андрей Осадчук на своей странице в Facebook.

"Комитет правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины только что единодушно проголосовал за значительное ужесточение уголовной ответственности за мародерство и снял все ограничения на применение огнестрельного оружия гражданским населением для отпора вооруженной агрессии РФ/другой страны, на время военного положения", - говорится в сообщении.

Ранее правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", который предлагает в статьях 111 и 113 УК Украины предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения. В частности, в качестве максимального наказания предлагается ввести 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение - с обязательной конфискацией всего имущества.

Как сообщал УНИАН, за неделю в боях в Украине погибли 9 тысяч вражеских военных.

Также среди потерь оккупантов 217 танков, 900 боевых бронированных машин, 90 артиллерийских систем, 42 единицы реактивных систем залпового огня, 11 средств противовоздушной обороны и другая техника.

Тела военных РФ будут вывозить вагонами-рефрижераторами "Укрзализныци".

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