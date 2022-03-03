Вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной нагрузки.

"Укрзализныця" предоставила Вооруженным силам вагоны-рефрижераторы для вывоза тел убитых российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Перед "Укрзализныцей" была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора - 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тысяч убитых солдат российской оккупационной армии. Сейчас вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной нагрузки", - говорится в сообщении.

Также "Укрзализныця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов. Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки тел убитых оккупантов российской армии.

Украинские солдаты, которые погибли, эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.

Как сообщал УНИАН, за неделю в боях в Украине погибли 9 тысяч вражеских военных.

Также среди потерь оккупантов 217 танков, 900 боевых бронированных машин, 90 артиллерийских систем, 42 единицы реактивных систем залпового огня, 11 средств противовоздушной обороны и другая техника.

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