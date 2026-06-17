Легендарная рок-классика 70-х вернулась в чарты спустя полвека

Реч идет о сборнике самых знаковых композиций Creedence Clearwater Revival.

Рок-альбом "Chronicle: The 20 Greatest Hits" 1976 года группы Creedence Clearwater Revival неожиданно вновь покоряет чарты спустя 50 лет, пишет журнал Parade.

Отмечается, что сборник лучших хитов коллектива поднялся на 43-е место в чарте Billboard 200. Как акцентировали в издании, новый виток популярности произошел почти через 50 лет после того, как лейбл Fantasy Records выпустил эту компиляцию в январе 1976 года.

По имеющимся данным, альбом "Chronicle: The 20 Greatest Hits" провел в Billboard 200 уже 802 недели, став одним из самых долгоиграющих сборников в истории чарта. За время своего пребывания в рейтинге он поднимался до 18-й позиции и продолжает успешно конкурировать с современными релизами спустя десятилетия после выхода.

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Альбом "Chronicle: The 20 Greatest Hits" - что важно знать

Альбом "Chronicle: The 20 Greatest Hits" был создан как сборник самых знаковых композиций Creedence Clearwater Revival. В него включили 20 треков, среди которых 13 хитов, выходивших на стороне "А" синглов, и семь композиций со стороны "Б", записанных в период наибольшей популярности коллектива.

В подборку вошли такие известные песни, как Proud Mary, Bad Moon Rising, Green River, Down on the Corner, Fortunate Son, Travelin' Band, Who'll Stop the Rain, Up Around the Bend, Lookin' Out My Back Door и Have You Ever Seen the Rain?. Кроме того, на пластинке представлена сокращённая версия композиции I Heard It Through the Grapevine, которая одновременно с выходом альбома была выпущена отдельным синглом.

Удивительная популярность "Chronicle: The 20 Greatest Hits" на протяжении десятилетий стала одной из ключевых составляющих наследия Creedence Clearwater Revival.

Сборник получил 12-кратный платиновый статус от Recording Industry Association of America, что соответствует как минимум 12 миллионам проданных экземпляров и эквивалентных единиц на территории США. По сей день он остается самым коммерчески успешным релизом в дискографии группы.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая 24-минутная рок-классика 1970 года стала революционным гимном.

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