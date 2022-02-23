Упрощенная процедура позволяет не предоставлять полиции некоторые документы.

Участвующие территориальной обороны смогут получить разрешение на охотничье оружие по ускоренной процедуре.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"Соответствующая инструкция позволяет не предоставлять нам некоторые документы, например, о прохождении учебы или спецпроверок. Также каждый член добровольческого формирования, согласно закону, должен предъявить справку о несудимости. Если он является членом теробороны и у него есть удостоверение, подразделения по контролю за оборотом оружия будут ставить в приоритет и отрабатывать эти документы гораздо быстрее, а затем в максимально сжатые сроки предоставлять разрешение", - пояснил он.

По информации Фацевича, сейчас общий массив зарегистрированного оружия, устройств и газовых пистолетов и револьверов более 1,2 миллиона единиц. Зарегистрировано более 709 тысяч владельцев огнестрельного оружия и более 250 тысяч владельцев спецсредств.

"В феврале 2021 года уполномоченные подразделения выдали почти 10 тысяч разрешений на приобретение различных видов оружия. А за аналогичный период этого года – более 10 тысяч 300 таких разрешений", – сообщил заместитель главы Нацполиции.

Напомним, в январе Верховная Рада позволила членам добровольческих формирований территориальных общин использовать личное охотничье и стрелковое оружие.

Территориальная оборона в Украине: что известно

1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", в соответствии с которым ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Развертывание в Украине системы территориальной обороны будет проходить в три этапа.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на обустройство всех мест дислокации сил территориальной обороны необходимо более 2,7 миллиарда гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал увеличение бюджета на финансирование теробороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что количество членов сил территориальной обороны в Украине должно достигать 2 млн человек для защиты страны в случае нового вторжения российских войск.

Для привлечения большего количества людей возраст бойцов теробороны в Украине хотят поднять.

Согласно опросу Украинского института будущего, который был проведен в январе, в ряды территориальной обороны готовы вступить 56% украинцев.

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