Также предлагается запретить любую амнистию для лиц, совершивших государственную измену или диверсию.

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", который предлагает в статьях 111 и 113 УК Украины предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения.

"Никакой амнистии за диверсии и измену Родине. Максимальная мера наказания - пожизненное заключение", - цитирует Telegram-канал партии "Слуга народа" нардепа Максима Бужанского.

Отмечается, что в качестве максимального наказания предлагается 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение - с обязательной конфискацией всего имущества.

Также предлагается запретить любую амнистию для лиц, совершивших государственную измену или диверсию.

Как сообщал УНИАН, мэру Купянска вручили подозрение в госизмене за сдачу города оккупантам. 27 февраля городской голова предложил поддержку и материальное обеспечение командованию вооруженных сил РФ. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой.

Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

Кроме того, мэра Южного Харьковской области Александра Брюханова задержали за государственную измену.

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