Умерла звезда фильма-'ужастика' 'Звонок'

Её прорыв и первая знаковая роль пришлись на 2002 год, когда она озвучила одного из главных персонажей в диснеевском мультфильме "Лило и Стич".

Актриса Дейви Чейз, озвучившая героиню Лило в нашумевшем мультфильме "Лило и Стич" 2002 года и в том же году получившая награду MTV Movies Awards как лучшая злодейка за убедительное и пугающее исполнение роли злодейки Самары Морган в фильме "Звонок", скончалась во вторник от осложнений, вызванных менингитом. Ей было 35 лет.

О её смерти изданию TMZ сообщил её бойфренд Рой Эрнандес, который на этой неделе создал страницу GoFundMe для сбора средств в поддержку больной Чейз.

"У Дейви диагностировали менингит и несколько серьёзных инфекций крови. Её состояние стало критическим, и врачи сказали мне, что ей, возможно, осталось недолго жить", - написал он.

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Эрнандес сообщил, что инфекция в крови вызвала "септические проблемы и привела к отказу её организма".

Карьера Дэйви Чейз

Дэйви Элизабет Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе и выросла в Олбани, штат Орегон. Свою карьеру детской актрисы Чейз начала в 7 лет, снимаясь в рекламе и выступая на сцене. В 8 лет она начала сниматься в таких телесериалах, как "Сабрина", "Юная ведьма", "Зачарованные", "Практика" и "Скорая помощь". В 2001 году она получила роль Саманты Дарко в культовом фильме Ричарда Келли "Донни Дарко", где главную роль исполнил Джейк Джилленхол.

Также она озвучила персонажа Тихиро Огино в английском дубляже фильма студии Ghibli "Унесённые призраками" 2001 года, но её прорыв и первая знаковая роль пришлись на 2002 год, когда она озвучила одного из главных персонажей в диснеевском мультфильме "Лило и Стич". Она озвучила Лило, осиротевшую гавайскую девочку, которая подружилась с инопланетянином, которого приняла за щенка.Чейз озвучивала персонажа в различных сиквелах и телесериале 2003-2006 годов.

В 2002 году Чейз снялась в хите ужасов Гора Вербински "Звонок". В роли Самары Морган, длинноволосой девочки в белом платье, обладающей смертоносными сверхъестественными способностями, в возрасте всего 12 лет Чейз стала призрачным лицом фильма и его самым узнаваемым персонажем.

Она была признана лучшей злодейкой на церемонии вручения наград MTV Movie Awards 2003 года, обойдя Уиллема Дефо из "Человека-паука", Дэниела Дэй-Льюиса из "Банды Нью-Йорка", Колина Фаррелла из "Сорвиголовы" и Майка Майерса, сыгравшего доктора Зло и Голдмембера в фильме "Остин Пауэрс: Голдмембер".

С 2006 по 2011 год Чейз периодически появлялась в сериале HBO "Большая любовь" в роли молодой социопатки Ронды Волмер, а в 2009 году она вернулась к роли Саманты Дарко в фильме "Донни Дарко: С. Дарко".

После появления в фильме ужасов Томаса Деккера 2016 года "Джек возвращается домой" Чейз в значительной степени отошла от актёрской деятельности. На странице GoFundMe Эрнандес упоминает о различных трудностях, с которыми столкнулась актриса, включая издевательства и ссору с семьёй.

По данным TMZ, в начале этого месяца Чейз была госпитализирована из-за истощения.

Смерть знаметитостей

Недавно турецкая актриса Эдже Иртем, известная зрителям по роли Ишил в популярном сериале "Клюквенный шербет", скончалась от сердечного приступа. Ей было 35 лет. Трагедия произошла утром - всего через день после того, как актриса отпраздновала день рождения.

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