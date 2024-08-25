Андрей Пильщиков совсем немного не дождался своей командировки на обучение в США.

25 августа прошел год после гибели пилота Воздушных Сил Андрея (Джуса) Пильщикова. По случаю этой годовщины командующий ВС ВСУ Николай Олещук предоставил возможность матери погибшего пилота посидеть в кабине истребителя F-16. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале Воздушных Сил ВСУ.

"На церемонии прощания с "Джусом" я пообещал матери Андрея Пильщикова - Лилии Александровне хотя бы посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово", - рассказал Олещук.

По его словам, "Джус" совсем немного не дождался своей командировки на обучение в США.

"И сегодня в кабине F-16-го его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли", - подчеркнул командующий.

"Я очень счастлива. Я ехала сюда и думала, что тело может погибнуть, а душа остается с нами. Я думаю, что Андрей это видит, слышит и радуется. Теперь главное, что нет дороги назад", - рассказала мать Андрея Лилия Аверьянова после того, как села в современный самолет.

Гибель Андрея Пильщикова - что известно

В прошлом году 25 августа произошла ужасная авиационная катастрофа. Во время боевого вылета пары Л-39 погибли сразу три украинских пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (позывной "Juice"). Все они были опытными пилотами. "Джус" выполнял сверхсложные боевые задачи, а Сергей Проказин посвятил авиации 24 года.

Позже пресс-секретарь по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила, что авиакатастрофа произошла в результате столкновения самолетов во время выполнения маневра по развороту. По ее словам, для установления причин катастрофы необходимо провести ряд экспертиз.

В то же время бывший представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что авиакатастрофа произошла на Житомирщине. Он добавил, что столкновение двух самолетов L-39 произошло фактически на старте.

"Мне даже опытные летчики, очень опытные, говорят, что сказать трудно. Надо разбираться - бортовые самописцы, радиообмен, все это будет проанализировано и будет предоставлена эта информация, что происходило", - объяснил Игнат.

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