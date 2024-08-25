Сейчас мама "Джуса" продолжает дело своего сына / коллаж УНИАН, фото УНИАН, скриншот

25 августа прошел год после гибели пилота Воздушных Сил Андрея (Джуса) Пильщикова. По случаю этой годовщины командующий ВС ВСУ Николай Олещук предоставил возможность матери погибшего пилота посидеть в кабине истребителя F-16. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале Воздушных Сил ВСУ.

"На церемонии прощания с "Джусом" я пообещал матери Андрея Пильщикова - Лилии Александровне хотя бы посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово", - рассказал Олещук.

По его словам, "Джус" совсем немного не дождался своей командировки на обучение в США.

"И сегодня в кабине F-16-го его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли", - подчеркнул командующий.

"Я очень счастлива. Я ехала сюда и думала, что тело может погибнуть, а душа остается с нами. Я думаю, что Андрей это видит, слышит и радуется. Теперь главное, что нет дороги назад", - рассказала мать Андрея Лилия Аверьянова после того, как села в современный самолет.

Гибель Андрея Пильщикова - что известно

В прошлом году 25 августа произошла ужасная авиационная катастрофа. Во время боевого вылета пары Л-39 погибли сразу три украинских пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (позывной "Juice"). Все они были опытными пилотами. "Джус" выполнял сверхсложные боевые задачи, а Сергей Проказин посвятил авиации 24 года.

Позже пресс-секретарь по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила, что авиакатастрофа произошла в результате столкновения самолетов во время выполнения маневра по развороту. По ее словам, для установления причин катастрофы необходимо провести ряд экспертиз.

В то же время бывший представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что авиакатастрофа произошла на Житомирщине. Он добавил, что столкновение двух самолетов L-39 произошло фактически на старте.

"Мне даже опытные летчики, очень опытные, говорят, что сказать трудно. Надо разбираться - бортовые самописцы, радиообмен, все это будет проанализировано и будет предоставлена эта информация, что происходило", - объяснил Игнат.

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