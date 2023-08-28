Следователи рассматривают три версии.

Гибель трех пилотов ВСУ в авиакатастрофе на Житомирщине произошла в результате столкновения самолетов во время выполнения маневра с разворота. Об этом сообщила пресс-секретарь по коммуникациям в Дердавном бюро расследований ГБР Татьяна Сафьян в эфире телемерафона единых новостей.

"Сейчас, по утвержденным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при осуществлении маневра разворота. Это важно. Это то, что мы получили сегодня утром от следователей", - сказала Сапьян.

По ее словам, к расследованию трагедии будут приобщаться специалисты из Генерального штаба ВСУ, из Командования Воздушных сил.

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"Относительно возможных версий. Предварительная квалификация - это нарушение правил полетов или подготовки к ним. Это действительно есть в Уголовном кодексе наказания. Но также следствием будут рассматриваться версии такие как техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и третья версия – это нарушения во время организации осуществления полетов", - сообщила представитель ГБР.

Сапьян отметила, что нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день. По ее словам, это будут судебно-медицинские экспертизы, экспертизы по дешифрации "черных ящиков" и компексная судебная авиационно-техническая эксперт.

"Рассчитываем на то, что эти экспертизы дадут понимание следствию, как это произошло", - сказала она.

Столкновение самолетов в Житомирской области

25 августа в небе над Житомирской областью столкнулись два самолета L-39, в результате чего погибли трое украинских пилотов.

Позже стали известны имена погибших, все они были опытными пилотами. Майор Вячеслав Минка имел более 200 часов налета еще до полномасштабной войны, майор Сергей Проказин посвятил авиации 24 года жизни, а капитан Андрей Пильщиков с позывным "JUICE" был известен выполнением сверхтяжелых боевых задач.

Дело расследует ГБР. По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, установлен факт столкновения двух самолетов L-39 во время выполнения боевого задания. Один самолет пилотировал один пилот - майор Минка, Другой-майор [Проказин] вместе с Джусом. По словам Игната, Военно-воздушные силы вносят свой вклад в расследование следственных органов.

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