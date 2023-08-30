По словам представителя Воздушных сил ВСУ, пилоты выполняли боевое задание.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат рассказал об авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа, в которой погибли трое украинских пилотов. Столкновение двух самолетов L-39 произошло фактически на старте.

Об этом Игнат рассказал в интервью "Суспильному". Он подчеркнул, что детальные обстоятельства трагического инцидента будут понятны после того, как ГБР завершит расследование.

По словам представителя ВС ВСУ, пилоты выполняли боевое задание. Однако детали он раскрывать не стал.

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"Был вылет, они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись. Когда летели, выполняли ту задачу, которую поставила им часть", – отметил Игнат.

Он добавил, что самолеты L-39 используются не только для учебных полетов, но и для различных задач. Поскольку в Украине идет война, почти все вылеты – боевые. Игнат уточнил, что трое пилотов на двух самолетах выполняли маневры в паре.

"Полеты на групповую слетанность – это сразу взлетает два самолета. Это тактический прием, который нужен для того, чтобы воевать с оккупантами. Чем ближе они друг к другу в групповой слетанности, тем они могут быть менее заметными на радарах врага", – объяснил представитель Воздушных сил.

При этом он отметил, что даже очень опытные летчики не берутся говорить, что стало причиной трагедии.

"Мне даже опытные летчики, очень опытные, говорят, что сказать трудно. Надо разбираться – бортовые самописцы, радиообмен, все это будет проанализировано и будет предоставлена эта информация, что происходило", – резюмировал Игнат.

Авиакатастрофа на Житомирщине

25 августа на Житомирщине произошло столкновение двух самолетов L-39. В результате трагедии погибли трое пилотов: майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и известный летчик капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Все они были опытными авиаторами. К примеру, "Джус" выполнял сверхсложные боевые задачи, а Сергей Проказин посвятил авиации 24 года.

Пресс-секретарь по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщала, что трагедия произошла в результате столкновения самолетов во время выполнения маневра по развороту. Она подчеркнула, что для установления причин катастрофы необходимо провести ряд экспертиз.

29 августа всем погибшим пилотам были присвоены воинские звания: майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину посмертно – воинское звание "подполковник", капитану Андрею Пильщикову – звание "майор" (посмертно). Также их представили к государственным наградам.

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