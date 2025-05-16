В то же время издание отмечает, что надежды на установление мира все еще не угасли, хотя и реакция Вашингтона довольно сдержанная.

Ожидания от возможных переговоров в Стамбуле были высокими - встреча Трампа, Путина и Зеленского могла стать переломной. Однако ключевые фигуры не появились. Мероприятие превратилось в дипломатическое разочарование: в СМИ в шутку обсуждали, "где же Владимир (Путин - УНИАН)?". Впрочем, надежда на мир еще не угасла, пишет The Telegraph.

Зеленский провел встречу в Турции, но в Анкаре - с Эрдоганом. Путин остался в Москве, встречался с банкиром и занимался "непубличными делами", впоследствии стало известно, что он уволил генерала Олега Салюкова, который командовал сухопутными войсками Кремля. Трамп, который ранее намекал, что уедет в случае приезда Путина, остался на Ближнем Востоке.

Пустая дипломатия

Никаких содержательных переговоров в четверг не произошло - даже между помощниками. Россия направила делегацию, которую возглавил экс-министр культуры Владимир Мединский. Ее участие выглядело символическим, и, по словам Зеленского, было чисто "бутафорским".

Видео дня

Москва в очередной раз продвигает условия, сформулированные еще в "Стамбульском коммюнике" 2022 года: Украина должна была бы отказаться от НАТО, разоружиться, принять нейтралитет и согласиться на "гарантии" с правом вето для РФ. Киев эти условия отверг как капитуляцию.

Издание пишет, что это мог бы быть исторический день, одна из важнейших встреч со времен встречи Уинстона Черчилля, Франклина Д. Рузвельта и Иосифа Сталина в Ялте в феврале 1945 года:

"Если бы Дональд Трамп, Владимир Путин и Владимир Зеленский собрались вместе за банкетным столом в величественном стамбульском дворце Долмабахче, вполне возможно, что они могли бы изменить судьбу Европы. Вместо этого это был день фарса и путаницы, когда ни один из трех лидеров не появился в Стамбуле, а мировая пресса разыграла затяжную игру "Где Владимир?".

Действительно ли ситуация критическая?

Несмотря на формальный провал, европейские дипломаты не теряют надежды. Они предполагают, что Трамп начинает терять терпение в отношении Путина - российский лидер проигнорировал именно те переговоры, которые сам инициировал, и отклонил призыв к 30-дневному перемирию.

По мнению дипломатов, такое упрямство может подтолкнуть Трампа к поддержке жестких санкций против России.

Сенатор Линдси Грэм уже предложила законопроект с 500-процентными тарифами для импортеров российской нефти. По его мнению, это может нанести критический удар по российской экономике.

Холодная реакция Вашингтона

Несмотря на ожидания, президент США не демонстрирует решительной реакции. Отвечая журналистам в самолете, он заявил:

"Я не разочарован... Почему я должен быть разочарован?"

Изменит ли он свою позицию - пока неизвестно. Но предсказать действия Трампа, как отмечают аналитики, - дело неблагодарное. Учли ли это в Европе - остается под вопросом.

Переговоры в Турции: последние новости

Переговоры между Россией и Украиной в Турции должны были состояться 15 мая. Однако встреча так и не состоялась. Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что с 10 утра 16 мая представители страны-агрессора будут ждать делегацию Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации на переговорах. Возглавит ее министр обороны Украины Рустем Умеров. Представлять Украину будут, в частности, и первый заместитель Министра иностранных дел Сергей Кислица, а также заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Вас также могут заинтересовать новости: