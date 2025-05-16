Ближайшие выходные и следующая неделя будут преимущественно с осадками.

В ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой. Ожидаются постоянные чередования повышения и снижения температуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в субботу, 17 мая, еще удержится холодная погода.

В воскресенье в Украине потеплеет, а в понедельник градусы снова упадут. Впоследствии, со вторника-среды, в Украине снова потеплеет.

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Что касается осадков, то, по словам Наталки Диденко, ближайшие выходные и следующая неделя будут преимущественно влажными.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

В Украине будет сохраняться прохладная и дождливая погода. Ранее Наталка Диденко сообщала, что существенное повышение температуры стоит ожидать только со следующей недели.

Как отмечает синоптик, в ближайшие дни погодные условия будут оставаться влажными - с периодическими дождями.

"Несмелое потепление ожидается после 20-го мая", - написала она на своей Facebook-странице.

Сегодня же на западе Украины будет холодно. В большинстве северных и центральных областей пройдут дожди. Остальная территория будет находиться под влиянием более теплой и сухой воздушной массы с юго-запада. Атмосферное давление будет колебаться.

Днем будет облачно с прояснениями, ветер 5-10 м/с, в южных, центральных (кроме Винницкой), Волынской и Сумской областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем в западных, большинстве северных областей и в Винницкой области 9-14°, на остальной территории 16-21°.

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