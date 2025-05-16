'Обреченный символизм': Foreign Policy объяснил, почему миротворцы из Европы не сработают в Украине

Миссию должны возглавить США, иначе коалиция европейцев не сможет реализовать проект по основному замыслу.

Европейская миротворческая инициатива в Украине станет скорее символикой без реальной способности повлиять на ситуацию, пишет Foreign Policy.

Европейские лидеры планируют создать миротворческую "коалицию желающих" численностью 10 000-40 000 военнослужащих из ЕС и Великобритании. Условием для развертывания является договоренность о прекращении огня с Россией. Основными инициаторами выступают Франция и Великобритания.

Великобритания: стремится восстановить влияние в Европе после Brexit.

Франция: реализует идею "стратегической автономии".

ЕС в целом: стремится сохранить присутствие в переговорах, которые США ведут преимущественно самостоятельно.

США: из-за непредсказуемости Трампа, поддержка Соединенных Штатов больше не воспринимается как гарантированная.

Проблемы реализации миссии

Недостаточная численность: даже минимальные 10 000 военных трудно собрать - ключевые страны НАТО, такие как Германия, Италия, Испания и Польша, участвовать не будут.

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Нехватка ресурсов: отсутствует логистика, инфраструктура и воздушная транспортировка. Европа полагается на США во всех критических компонентах военных операций.

Ограниченная готовность к риску: государства не готовы размещать войска на передовой из-за рисков и недостаточных резервов для ротации.

Кроме того, будут препятствовать внутриполитические факторы. В частности, в Британии 58% избирателей поддерживают участие армии в миротворческих миссиях.

Французская общественность одобряет идею, но не готова к участию войск в миссиях на передовой. 73% французов не считают США надежным союзником.

Военные критики

План назван "политическим театром" без четкой цели. Предложения по 64 000 миротворцев признаны нереалистичными - для поддержания такой численности нужны 256 000 человек.

Эстония, Финляндия, Литва и Латвия против перемещения сил НАТО с их территорий в Украину.

Их присутствие на восточном фланге Альянса считается критически важным для сдерживания России.

Кроме того, растет опасение, что миротворцы могут стать мишенью, если прекращение огня будет нарушено. Развертывание малых сил без четкого мандата только усилит уязвимость Европы.

В случае атаки на силы - непонятно, будет ли активирована ст. 5 НАТО.

Как отмечает журнал, потенциальная миротворческая миссия будет более действенной, учитывая несколько важных аспектов. В частности, аналитики отмечают необходимость переосмысления роли миротворцев: размещение сил не как боевых, а как воздушной, противоракетной и контрдронной поддержки.

Отмечается, что без участия США проект обречен на символизм. Миссия должна происходить под командованием Соединенных Штатов.

Миротворческий контингент должен размещаться в безопасных регионах (например, Львов), а не у линии фронта.

Отправка иностранных войск в Украину

Вопрос отправки миротворцев в Украину обсуждается уже не первый месяц. О готовности пойти на этот шаг после достижения мирного соглашения говорили во Франции, Британии и других странах.

На днях новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя этот вопрос, заявил что вопрос отправки немецких военных в Украину сейчас даже не стоит на повестке дня. Он акцентировал, что сейчас еще далеко до прекращения огня и еще дальше - до мирного соглашения.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в случае отправки миротворцев после мирного соглашения иностранные войска не будут находиться на линии фронта. Эти силы могут быть развернуты в тех регионах Украины, где существует минимальный уровень угрозы.

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