В нынешних условиях идея завести кур кажется очень заманчивой. Но перед тем, как принимать это решение, нужно определиться, зачем вам домашняя птица.

Многие украинцы, у которых есть частные дома, содержат кур, ведь это отличный источник полезного и легкоусвояемого белка в виде яиц, а также мяса. Зачастую куры не требуют больших затрат на содержание, что делает их выгодным приобретением. Разберемся, какая самая лучшая порода кур для яиц, а какая для мяса.

Какие бывают породы кур по назначению

Наверное, каждый провел в своей жизни хотя бы один день в селе, а значит видел милых простых курочек разных мастей, которые копошились в курятнике или на свободном выгуле, усердно несли яйца и высиживали цыплят. Но куриный мир не ограничивается этими неприглядными домашними птицами, на самом деле пород кур насчитывают сотни.

Традиционно выделяют пять основных категорий:

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яичные породы кур – такие птицы могут нести от 300 до 400 яиц в год, но они, как правило, очень худые и активные;

мясные – эти курочки очень спокойные и быстро набирают массу, а яйца - лишь приятный бонус;

куры мясо-яичного направления или универсальные – крепкие и выносливые птицы, которые будут радовать как яйцами, так и мясом.

Декоративные и бойцовские породы в Украине экзотика, ведь массово фермеры их не выращивают.

Какая порода кур несет самые лучшие яйца

Качество яиц напрямую зависит от кормов, которые дают птицам, а также от условий содержания. Чистый и теплый курятник, а также сбалансированное питание – залог здоровья несушек и, как следствие, хороших яиц, поэтому достаточно просто выбрать кур из яичных пород.

Лучшие породы кур-несушек:

Браун Ник – за год курочка весом в два килограмма может дать до 400 светло-коричневых яиц в среднем по 75 грамм каждое;

Декабл белый – курица весит 1,5-1,8 кг, а за год дает около 330 белых яиц весом 60-64 г;

Леггорт белый – птица весит около 1,9 кг и за год дает 300-360 белых яиц весом 58-60 г;

Доминант – эти птицы от черного до янтарного цвета весят около 2,5 кг и дают 300-320 яиц весом по 70 г.

Куры этих пород достигают половой зрелости в среднем за 150 дней, а несутся они до двух лет и дальше их содержать экономически невыгодно.

Если же цель получать от кур не только яйца, но и мясо, то стоит рассмотреть универсальные породы птиц.

Лучшие породы кур мясо-яичного направления в Украине:

Полтавская гнилистая – эти куры выведены в Украине, поэтому отлично приспособлены к нашим условиям. При этом самцы весят 3-3,5 кг, а самки – 2-2,5 кг и дают примерно 150-180 яиц в год;

Украинские ушанки – также отлично приспособлены к суровым погодным условиям. Вес петухов может достигать 2,8-3 кг, а курочки – не более 2 кг, но дают 150-200 яиц в год;

Голошейные куры - вес петухов достигает 2,5-3 кг, а курочек - около 2-2,5 кг, и в год они дают в среднем 160-180 яиц.

Также стоит обратить внимание на такие породы, как Фокси Чик, которые весят 3-4 кг и могут давать до 250 яиц в год и Орпингтон, которые весят 3-4,5 кг и несут 160-180 яиц в год.

Какая порода кур хорошо высиживает яйца

Некоторые владельцы домашней птицы заводят кур ради цыплят. Их продажа имеет ряд преимуществ, среди которых низкие затраты и хороший доход.

Для этой цели стоит выбрать породы, которые славятся инстинктом насиживания. В каждой категории кур есть свои породы, которые отлично садятся на яйца, но самые лучшие – Бентамки, Брама и Шелковые куры.

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