До сих пор ученые не могли понять, как генетика придает котам именно рыжий окрас.

Ученые раскрыли тайну ДНК, которая дала рыжим котам, особенно самцам, их примечательный цвет.

Они обнаружили, что у рыжих котов нет части генетического кода, а это означает, что клетки, отвечающие за тон кожи, глаз и шерсти, производят более светлые цвета, пишет BBC. Ученые надеются, что решение головоломки также поможет пролить свет на то, подвержены ли рыжие кошки повышенному риску определенных заболеваний.

Десятилетиями было известно, что именно генетика придает рыжим полосатым кошкам их отличительную окраску, но до сих пор ученые не могли понять, где именно в генетическом коде это происходит. Две группы ученых из Университета Кюсю в Японии и Стэнфордского университета в США теперь раскрыли тайну в одновременных работах.

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Группы ученых обнаружили, что в клетках, ответственных за цвет кожи, волосяных фолликулов и глаз кошки — меланоцитах — один ген, ARHGAP36, был гораздо более активен. Гены состоят из фрагментов ДНК, которые дают инструкции клеткам кошки, как и других живых существ, о том, как функционировать. Сравнивая ДНК десятков кошек с рыжей шерстью и без нее, они обнаружили, что у кошек с рыжей окраской в ​​этом гене ARHGAP36 отсутствовал участок кода ДНК. Без этой ДНК активность ARHGAP36 не подавляется, т. е. он более активен. Ученые полагают, что ген инструктирует эти меланоциты производить более светлый пигмент.

В течение десятилетий ученые наблюдали, что кошки с полностью рыжей окраской с гораздо большей вероятностью являются самцами. Это согласуется с тем фактом, что ген находится на X-хромосоме.

Хромосомы - это более крупные участки ДНК, и у котов, как и у других млекопитающих, есть X- и Y-хромосомы, которые несут разное количество генов.

Поскольку это ген только на X-хромосоме, в данном случае контролирующий выработку пигмента, то одного недостающего фрагмента ДНК достаточно, чтобы сделать кота полностью рыжим.

Для сравнения, у самок кошек две X-хромосомы, поэтому ДНК должна отсутствовать в обеих хромосомах, чтобы увеличить выработку более светлого пигмента в одинаковой степени — это означает, что смешанная окраска более вероятна.

"Рыжие и черные пятна образуются, потому что на ранней стадии развития одна X-хромосома в каждой клетке случайным образом отключается. По мере деления клеток создаются области с разными активными генами окраски шерсти, что приводит к появлению отдельных пятен", - объяснил профессор Хироюки Сасаки, генетик из Университета Кюсю.

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