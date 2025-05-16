15 мая понтифик встретился с главой УГКЦ Святославом Шевчуком.

Сейчас рано думать о возможном визите Папы Римского Льва XIV в Украину, поскольку Ватикан имеет традицию дипломатического нейтралитета. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, пишет Politico.

Издание сообщило, что Лев XIV встретился в четверг в Ватикане с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом Шевчуком. Это была одна из его первых аудиенций как понтифика.

Глава УГКЦ рассказал, что пригласил Папу посетить Украину и представил ему список пленных, которых удерживает Россия, ведь Ватикан при Папе Франциске работал над обменом пленными, а также над возвращением украинских детей, которых вывезли на оккупированные Россией территории.

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В Ватикане заявили, что визит Папы Римского в Украину пока не ко времени, одновременно напомнили, что понтифик пообещал приложить все усилия, чтобы попытаться свести Россию и Украину за стол переговоров.

"Святой Престол всегда готов помочь объединить врагов лицом к лицу, поговорить друг с другом, чтобы народы во всем мире могли снова обрести надежду и восстановить достоинство, которого они заслуживают, достоинство мира", - сказал Паролин.

Издание напомнило, что официальное назначение Льва XIV на престол должно состояться во время мессы в воскресенье. Ожидается, что на ней будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вероятный визит Папы Римского в Украину: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 12 мая Зеленский впервые поговорил с новоизбранным Папой Римским и в разговоре пригласил понтифика совершить апостольский визит в Украину. По мнению президента Украины, "такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей".

Впоследствии издание La Repubblica написало, что Папа Римский приедет в Украину. Отмечалось, что Турция, Украина и Перу - страны, которые понтифик посетит первыми. В то же время издание не назвало никаких сроков, когда понтифик может осуществить этот визит.

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