Ущерб на $15 млрд: Сырский подвел итоги ударов по РФ за 2025 год

Главком объяснил, как тактика ударов по территории России уменьшает возможности оккупантов финансировать войну.

Тактика глубоких ударов (Deep Strike) по территории России стала одной из ключевых особенностей ведения войны в прошедшем 2025 году, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он также раскрыл масштабы потерь, нанесенных противнику благодаря переносу боевых действий в тыл врага.

Согласно озвученным данным, в течение 2025 года Силы обороны Украины поразили 719 целей на территории РФ. Суммарный прямой ущерб от этих атак оценивается более чем в 15 миллиардов долларов. "Доход от добычи нефти, насколько я помню, составил 130 млрд долларов, а военный бюджет РФ в 2025-м – 175 млрд долларов. Собственно, мы сокращаем источник получения средств для финансирования войны. Поэтому deep strike (глубокие удары) играет решающую роль", - заявил в интервью LB.ua Сырский.

Удар по кошельку России

Основной целью украинских атак остается нефтегазовая отрасль РФ. Сырский объяснил эту стратегию математически: уничтожение НПЗ и буровых установок напрямую подрывает способность Кремля вести войну.

Он отметил успешность стратегических операций, включая операцию "Паутина", и удары по топливному комплексу, которые существенно снизили объемы добычи нефти.

Комментируя обмены ударами по энергетике, Сырский отметил, что Украина действует точечно по военным и промышленным объектам, тогда как РФ продолжает терроризировать гражданских. Тем не менее, зеркальные меры дают о себе знать – в качестве примера он привел недавнее обесточивание Белгородской области.

Впрочем, главком реалистично оценивает влияние этих атак на российское общество: "К сожалению, на настроения местного населения это не очень влияет с точки зрения протестного потенциала. Но и оптимизма им точно не добавляет".

