По словам подполковника, гражданские должны активнее участвовать в Силах обороны.

Для того, чтобы не потерять Донбасс, должны быть действия со стороны гражданского населения, ведь эта война касается всех. Такое мнение высказал командир 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины подполковник Дмитрий Капитула в интервью "Телеграф".

"Не надо сидеть и ждать. Эта война касается всех. Гражданские должны активнее участвовать в Силах обороны. Только сплотившись мы сможем сохранить свою землю и преодолеть врага. Наша сила - в единстве. Поэтому становитесь рядом с теми, кто уже в армии, и начинайте работать ради нашей общей победы", - призвал военный.

Отвечая на вопрос о том, как изменится ситуация на поле боя после наступления холодов, он отметил, что, несмотря на нынешние сложные погодные условия, украинские бойцы готовы к любому сценарию развития событий. Капитула подчеркнул, что с такими же проблемами столкнется враг, поэтому в этом вопросе речь идет об определенном паритете.

Видео дня

"Несмотря на все это 46 ОАэМБр крепко держит свои позиции и готова эффективно ответить на любые действия противника", - заверил командир.

Когда у защитника спросили, насколько реален риск наступления РФ с наступлением холодов, когда земля замерзнет и будет выдерживать тяжелую технику, он ответил:

"Одна из последних попыток оккупантов проводить штурмовые действия с применением тяжелой техники завершилась для них провалом. Наши собратья устроили им адскую встречу. 46 ОАеМБр всегда готова дать достойный отпор врагу, при любых погодных условиях. Все наши подразделения держат руку на пульсе".

Ситуация на фронте в Донецкой области - последние новости

Ранее спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, что происходит на Добропольском направлении. По его словам, российским подразделениям, которые здесь оказались в окружении, грозит гибель или плен.

"Они сначала инфильтрировали большое количество малых групп через первую линию, затем объединили эти группы, и пытались проводить агрессивные действия уже в сторону Доброполья. Они растянулись, при этом - растянулись в "длинную кишку". Потом они сначала уперлись, не смогли расширить "горлышко" этой кишки, и сейчас эта кишка собственно нарезается на отдельные фрагменты, она фрагментируется", - пояснил Трегубов.

Также Силы обороны опровергли "сказки" россиян о ситуации в Ямполе на Донбассе. Известно, что оккупанты распространяли слухи, что они продвинулись в Ямполе, что на юго-востоке от Лимана в Донецкой области.

"Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население", - сообщили в 11 армейском корпусе.

Вас также могут заинтересовать новости: