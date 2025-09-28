Силы обороны опровергли 'сказки' россиян о ситуации в Ямполе на Донбассе

Поблизу Ямполя противнику не вдалося покращити тактичне становище.

Россияне распространяют ложные слухи о якобы продвижении в Ямполе, что на юго-востоке от Лимана в Донецкой области. Об этом сообщил 11-го армейский корпус в Telegram.

Сообщается, что армия противника пытается улучшить тактическое положение в районе Ямполя. Однако Силы обороны Украины отреагировали на эту ситуацию и сосредоточили на направлении "необходимые силы и средства", чтобы сорвать планы врага.

В дополнение, россияне пытаются поддержать наступательные действия своих военных ложной информационной кампанией. Они распространяют ложные сообщения о якобы продвижении оккупантов в н.п. Ямполь.

"Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население", - отметили в армейском копусе.

Там отметили, что Ямполь находится под контролем Сил обороны Украины, а противник не достиг тактических успехов. Туда проходят диверсанты и разведгруппы, они пытаются инфильтроваться (то есть подготовить позиции для подкрепления - Ред.), но их вовремя обнаруживают и обезвреживают.

Напомним, что увеличение активности противника вблизи Ямполя прогнозировали аналитики DeepState. Ситуация там напряженная, как и на всем лиманском направлении, ведь россиянам удалось найти место, через которое они малыми группами просачиваются в город и смешиваются с гражданскими, которые отказались эвакуироваться.

