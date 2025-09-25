На вооружении корпуса есть также трофейные бронетранспортеры БТР-82.

"Русский добровольческий корпус" сообщил о передислокации в Донецкую область своего танкового подразделения, вооруженного захваченной российской бронетехникой.

Как пишет Militarnyi, по данным пресс-службы подразделения, бойцы продемонстрировали кадры подготовки к бою трофейного танка Т-80БВМ. На его башню установили противодроновые решетки и цепи, а на крыше смонтированы радиопрозрачные купола бортовой системы РЭБ. Другие обнародованные снимки зафиксировали боевую технику подразделения во время дежурства вблизи линии фронта, в Донецкой области.

Вероятно, предполагают аналитики, именно этот танк под флагом РДК в марте прошлого года прорвал государственную границу России, начав рейд на территории Курской области.

Командир подразделения Денис Никитин подчеркнул:

"Мы в основном используем трофейную российскую технику и доверяем российскому ОПК, как граждане России".

Кроме танков, на вооружении корпуса есть также трофейные бронетранспортеры БТР-82. Один из них, в частности, применялся во время обороны Волчанска, когда боевая машина вела огонь из 30-миллиметровой пушки по оккупантам, которые пытались закрепиться на территории местного мясокомбината.

Что известно о "Русском добровольческом корпусе"

Как писал УНИАН, "Русский добровольческий корпус" был сформирован в августе 2022 года как подразделение российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины с 2014 года.

Военный эксперт Олег Жданов объяснял принадлежность к Вооруженным силам Украины "Российского добровольческого корпуса", бойцы которого участвовали, в частности, в боях в Белгородской области РФ. По словам Жданова, корпус входит в состав интернационального легиона Вооруженных сил Украины, бойцы корпуса - комбатанты.

