Добровольцы отметили, что не являются кадровыми военными.

Бойцы легиона "Свобода России", которые перешли российскую границу в районе КПП "Гайворон", все являются гражданами Российской Федерации. Они показали, что границы РФ дырявые, и заставили оккупантов переместить ядерное хранилище

По информации ТСН, возглавляет бойцов бывший футбольный ультрас Денис Капустин.

"Я москвич во втором поколении. Мы не украинцы, не кадровые военные, нас никто не будет обменивать... нас будут пытать, убьют и казнят", - отметил командир.

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Кроме того, в легионе служит российский актер и преподаватель йоги Кирилл Канахин. Его можно увидеть в сериале "Глухарь". Также в составе Алексей Левочкин. Мужчина на "плохом счету" в своей стране. В 2018 году суд Москвы заочно арестовал его за разжигание ненависти и вражды.

Помимо них, в легионе и бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов и боец Павел из Казани с позывным "Могила".

Своим рейдом в Белгородскую область РФ они заставили переместить одно из крупнейших ядерных хранилищ "Белгород -2", а также он уничтожили миф об укрепленной российской границе, на которую Кремль потратил миллиарды.

Прорыв российской границы - главные новости

21 мая бойцы "Русского Добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" прорвали границы в Грайворонском районе Белгородской области РФ. По словам российских добровольцев, удалось нанести поражение ВС РФ, ФСБ, Росгвардии и Минобороны России. В свою очередь власти Украины открестились от "рейдов" в Брянской области.

27 мая в Брянской области снова было неспокойно - дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Минобороны РФ, в результате чего якобы погибли двое военнослужащих.

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