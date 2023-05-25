На коротком видео бойцы показали, где именно находятся сейчас.

"Российский добровольческий корпус" после прорыва в Белгородскую область снова пересек российскую границу. Бойцы показали видео из села Глотово.

"Разумеется, на этот раз уже никому не надо доказывать, что мы снимали наше видео не на Киевщине, а на родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики", - отметили в РДК.

В ролике двое бойцов стоят на крыльце отделения Почты России в Глотовом. Оно, судя по индексу, находится на улице Братьев Краснокутских.

Видео дня

Канал "Дождь" узнал одного из героев ролика - это Денис Никитин (Капустин), командир корпуса, который стал известным после рейда РДК 2 марта в Брянской области. Российские силовики разыскивают его, а Басманный суд в Москве заочно арестовал по уголовному делу о теракте.

"В который раз мы заходим на территорию России - с боями или тихо, это уже не имеет значения. Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте", - говорит Никитин.

Рейд в Белгородскую область

21 мая российские добровольцы из "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили так называемый рейд в Грайворонский район Белгородской области.

В украинской разведке прорыв добровольцами границы РФ назвали "спецоперацией" самих русских.

В России отчитываются об уничтожении десятков бронетранспортеров, но сами добровольцы данные о любых потерях в результате боевых столкновений опровергают.

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